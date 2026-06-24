15歳から国連スピーチへ続いた6年の軌跡！ 「酒井 萌さん特別対談動画」

記事ポイント 15歳から国連スピーチを実現した酒井萌さんの挑戦国連スピーチまでの軌跡を語る特別対談動画を公開「失敗を恐れずやってみること」を語る酒井さんと郄木先生の対談 15歳から国連スピーチを実現した酒井萌さんの挑戦国連スピーチまでの軌跡を語る特別対談動画を公開「失敗を恐れずやってみること」を語る酒井さんと郄木先生の対談

ピースピースプロジェクトが、外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」に15歳で参加した酒井 萌（めぐ）さん（現在21歳）との特別対談動画を公開しました。

15歳当時に「世界で活躍するモデルになる」と夢を語った酒井さんが、2026年にニューヨーク国連本部での英語スピーチを実現するまでの成長の軌跡を、対談形式で振り返る内容です。

「酒井 萌さん特別対談動画」

ピースピースプロジェクトは、「子どもたちが安心して暮らせる地球を創ること」を世界平和の定義とし、平和の歴史を学ぶだけでなく「平和の創り方を学ぶ」ことを理念に掲げて設立された団体です。

外務省後援のもと「子ども世界平和サミット」を主催し、これまで世界25か国以上から600件を超える「平和を創るアイデア」の提案が寄せられています。

今回の対談は、子ども世界平和サミットへの参加から約5年が経過したタイミングで実現しました。

郄木先生から国連スピーチ実現の報告を受けた多田代表理事が、酒井さんの成長した姿と挑戦の軌跡を多くの方に伝えたいと考えたことがきっかけです。

酒井 萌さんは15歳当時、子ども世界平和サミットの応募動画の中で「世界平和とは、世界中の人を笑顔にすること。そのために、一人ひとりが思いやりの心を持つことが大切」と自身の言葉でスピーチしました。

小学6年生の頃からの成長を見守ってきたスマイルウォーキング倶楽部代表の郄木 真理子先生の推薦を受けて応募し、何百回もの練習を重ねて本番に臨んだ経験が、その後の活動の原点となっています。

YouTube対談

対談動画では、15歳当時に抱いていた想い、夢を追い続けてきた日々、国連でのスピーチに込めた想い、そして今後の挑戦について語られています。

酒井さんと郄木先生のふたりが登場し、挑戦を続けることの意味を具体的なエピソードとともに話す内容です。

対談の中で酒井さんは、子ども世界平和サミットへの応募のきっかけについて「郄木先生から声をかけてもらい、挑戦してみたいと思い自分から応募を決めた」と語っています。

国連でのスピーチを終えた感想として「堂々とできた。もう1回行きたい」と話し、さらなる海外の舞台への意欲も示しました。

「やってみたいという気持ちを大事にして行動してみたことで、新しい出会いや経験につながった」という酒井さんの言葉は、サミット参加から国連スピーチへと続く実際の歩みに裏打ちされています。

また郄木先生は「できないと決めつけるのではなく、まずやってみることが成長につながる」と述べ、挑戦を支える周囲の存在への感謝も語りました。

対談の主なテーマは「失敗を恐れず、まずやってみること」「できないと決めつけず、機会を与えること」「本人の可能性を信じ、挑戦を支えること」の3点です。

国連でのスピーチの様子

2026年、酒井 萌さんはニューヨーク国連本部で開催された「世界ダウン症の日 国連会議」において、日本代表として英語スピーチを実施しました。

会場から大きな反響を得て、海外でのステージに立つという新たな目標も生まれています。

郄木先生は「15歳でスピーチに挑戦し、何百回もの練習を重ねて本番をやり遂げた経験が現在の活動の原点となった」とコメント。

モデル活動や舞台出演、講演活動などを通じて、障害の有無に関係なく一人ひとりが可能性を広げられる環境づくりの重要性についても語っています。

現在の酒井さんはモデルやアイドル活動を行いながら、インクルージョンアイドルIRIS Angelとして新曲の練習にも取り組んでいます。

今後はロンドンでのファッションショー出演や海外でのモデル活動など、世界を舞台にさらなる挑戦を続けます。

世界で活躍するモデルになるという目標に向け、演技への挑戦も視野に入れており、さらに活動の幅を広げていく予定です。

15歳での「子ども世界平和サミット」参加から国連スピーチへと続く約6年の軌跡は、挑戦を積み重ねることで夢が現実になっていく過程を示しています。

対談動画では、酒井さん自身の言葉と郄木先生の視点から、その歩みが詳しく語られています。

酒井 萌さんと郄木先生の特別対談動画の紹介でした。

よくある質問

Q. 酒井 萌さんが子ども世界平和サミットに応募したきっかけは何ですか？

A. 小学6年生の頃から成長を支えてきた郄木 真理子先生の推薦を受け、「挑戦してみたい」という気持ちから自分で応募を決めました。

サミットでは何百回もの練習を重ねて本番に臨み、その経験が大きな自信につながったとのことです。

Q. 今回の対談動画ではどのような内容が語られていますか？

A. 15歳当時に抱いていた想い、夢を追い続けてきた日々、国連でのスピーチに込めた想い、そして今後の挑戦の4つのテーマについて語られています。

「失敗を恐れずまずやってみること」「本人の可能性を信じ挑戦を支えること」の大切さも話題となっています。

Q. 酒井 萌さんが国連でスピーチを行ったのはどのような場でしたか？

A. 2026年にニューヨーク国連本部で開催された「世界ダウン症の日 国連会議」において、日本代表として英語スピーチを実施しました。

会場から大きな反響を得ています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 15歳から国連スピーチへ続いた6年の軌跡！ 「酒井 萌さん特別対談動画」 appeared first on Dtimes.