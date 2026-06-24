神崎ゆう子の朗読で目・手・耳から楽しむ絵本！ 佼成出版社『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』

記事ポイント 48年愛されるロングセラー絵本がバリアフリー版として2026年6月17日に発売特殊な透明インクの触図で、果物やブタの触り心地がそれぞれ異なる仕様です裏表紙のQRコードから神崎ゆう子さんの朗読を聴くことができます 48年愛されるロングセラー絵本がバリアフリー版として2026年6月17日に発売特殊な透明インクの触図で、果物やブタの触り心地がそれぞれ異なる仕様です裏表紙のQRコードから神崎ゆう子さんの朗読を聴くことができます

佼成出版社は、2026年6月17日に点字つき触る絵本『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』を発刊します。

1978年に初版が出た絵本『なにをたべてきたの？』のバリアフリー版で、視覚に障害がある人もない人も一緒に楽しめるアクセシブルブックとして製作されました。

目で見て、手で触って、耳で聞く三つの方法で楽しめます。

佼成出版社『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』

発売日：2026年6月17日定価：5,500円(税込)販売場所：全国書店・インターネット書店体裁：A4変形判／31ページISBN：978-4-333-02951-8

1978年に発刊されて以来、多くの読者に愛されてきた絵本『なにをたべてきたの？』は、詩人・童話作家の岸田衿子が文を、絵本作家の長野博一が絵を担当した作品です。

主人公のぶたが色とりどりの食べ物を食べるシンプルな繰り返しの展開と、想像力を刺激する余白が特徴で、世代を超えて読み継がれています。

今回のバリアフリー版は、「見える人」も「見えない人」も一緒に楽しめるアクセシブルブックとして製作されました。

点字つき触る絵本とは、特殊な透明インクを使って絵の上に点字と触図を立体的に印刷し、触って読めるようにした絵本です。

2019年6月には「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリー法）が施行され、障害の有無に関わらずすべての人が文字・活字文化の恩恵を受けられる環境づくりが進んでいます。

この動きは、出版業界にも着実な広がりを見せています。

専用スリーブケース

点字や触図はデリケートな印刷のため、専用スリーブケースに入れての販売です。

ケースが表面の立体的な点字・触図を守るため、良好な状態で手元に届きます。

A4変形判のゆったりとした判型で、絵と点字・触図が見やすく、触れやすいサイズに仕上がっています。

31ページにわたり、繰り返しのリズムある展開が続く構成です。

中面開き 点字・触図印刷イメージ

特殊な透明インクで印刷された触図は、登場する果物やブタの触り心地がそれぞれ異なります。

同じ絵の上に乗る触図でも、対象によって質感が変わるため、手で触れながらどの食べ物かを感じ取ることができます。

点字と併記している文字は大きく太く印字されています。

絵の位置も一部変更され、より多くの人が読みやすい構成になっています。

点字や触図の制作には、てんやく絵本ふれあい文庫の岩田美津子さん・日本点字図書館・筑波大学附属視覚特別支援学校・横浜市立盲特別支援学校などの専門家や子どもたちが協力しました。

中面開き

見開きのページには、色彩豊かな原作の絵と、その上に重なる透明インクの触図・点字が共存します。

「見える人」は色と形で楽しみ、「見えない人」は指で形や質感を辿りながら同じ場面を共有できます。

裏表紙の二次元コードからは、『おかあさんといっしょ』で歌のお姉さんを務めた神崎ゆう子さんの朗読を聴けます。

一冊を手にしながら朗読を耳で聴くことで、目・手・耳の三つを同時に使って物語を体験できます。

親子で読む場面でも、視覚に障害がある家族や友人と一緒に読む場面でも、同じページを共有しながら楽しめる一冊です。

点字・触図・朗読音声の三つが揃い、視覚に障害がある人と一緒に同じ絵本を手に取ることができます。

果物やブタの触り心地の違いを指で感じながら、神崎ゆう子さんの声で物語の世界に浸ることができます。

『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』の紹介でした。

よくある質問

Q. 点字つき触る絵本とはどのようなものですか？

A. 特殊な透明インクを使って絵の上に点字と触図を立体的に印刷した絵本です。

触って読める設計のため、視覚に障害がある人もない人も一緒に楽しめます。

Q. 朗読はどうすれば聴けますか？

A. 裏表紙の二次元コードを読み取ることで、『おかあさんといっしょ』で歌のお姉さんを務めた神崎ゆう子さんの朗読が聴けます。

Q. 触図の果物やブタはどのように区別できますか？

A. 特殊な透明インクを使った触図は、登場する果物やブタごとに触り心地が異なる設計です。

指で触れると、それぞれ違う質感を実感できます。

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