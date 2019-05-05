１９８０年代に圧倒的な人気を誇ったロックバンド「ＢＯØＷＹ」の伝説のコンサートから４０年の節目となる今年、ＢＯØＷＹの公式サイトが２５日未明に突然意味深な告知を投稿した。

公式サイトに突如登場したのは「『“ＧＩＧＳ” ＪＵＳＴ Ａ ＨＥＲＯ ＴＯＵＲ １９８６ ＮＡＫＥＤ』２０２６ ＲＥＭＡＳＴＥＲ ｏｎ ｓｔｒｅａｍ」というタイトルと、さらにその下には“２０２６．０７．０２． １８：３０．”という数字が掲載されている。

ＢＯφＷＹは１９８６年に行ったツアーの最終日である７月２日に、バンド初の武道館公演を行っている。氷室京介による「ライブハウス武道館へようこそ」というＭＣが発せられた伝説のステージだ。今回公式サイトに掲載された「１８：３０」はまさに４０年前の７月２日のライブの開演時刻。「２０２６ ＲＥＭＡＳＴＥＲ ｏｎ ｓｔｒｅａｍ」というタイトルと、「※本イベントはライブ映像配信ではありません。２０２６ ＲＥＭＡＳＴＥＲ音源をＹｏｕＴｕｂｅプレミア公開でお楽しみいただくリスニングイベントです。」という注意書きなどから、伝説の武道館公演のライブ音源が最新リマスタリングで聴けるイベントの可能性をうかがわせた。

１９８８年の解散以降、様々なアイテムが再発売されているＢＯØＷＹ。武道館公演から４０年の節目にあたる今年もさらなるニュースが期待できそうだ。