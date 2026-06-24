3つの菌アプローチで整えるリセットインナー！ Reiperfect「RESE-T INNER」

記事ポイント 3種の菌アプローチ（プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックス）で毎日のコンディションをサポート80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材にビタミンB群・葉酸・L-カルニチンを配合ベリー風味スティックタイプで取り入れやすい習慣設計 3種の菌アプローチ（プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックス）で毎日のコンディションをサポート80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材にビタミンB群・葉酸・L-カルニチンを配合ベリー風味スティックタイプで取り入れやすい習慣設計

空メディックは、毎日の食生活や生活リズムの乱れによりそうインナーケアサプリメント「RESE-T INNER（リセットインナー）」を2026年5月20日にリニューアル発売しました。

今回のリニューアルでは、プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックスという3つの菌由来成分を新たに追加配合しています。

外食や会食が続く日も食べすぎた翌朝も、毎日のコンディションに向き合えるインナーケア習慣を提案するサプリメントです。

Reiperfect「RESE-T INNER」

商品名：RESE-T INNER（リセットインナー）カテゴリ：サプリメント発売日：2026年5月20日価格：7,900円（税込）内容量：2.2g×30本風味：ベリー風味

「RESE-T INNER」は、Reiperfectブランドから展開するスティックタイプのサプリメントです。

外食や忙しさで食生活が乱れがちな現代人に向け、我慢や制限をせずに毎日のコンディションを整えられる新しいインナーケア習慣として開発されました。

空メディックは「すべての家庭に日本式ヘルスケアを提供したい」という理念のもとブランド「Renolife」を展開。

インナーケアからフェイスケアまで幅広い製品ラインアップを持っており、「RESE-T INNER」はそのサプリメントラインに位置づけられる製品です。

3つの菌アプローチと発酵素材設計

「RESE-T INNER」は、異なる役割を持つ3種の菌アプローチを組み合わせた設計です。

プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックスがそれぞれ補完し合い、毎日のリズムやコンディション習慣へ多角的にアプローチできます。

プロバイオティクスとして配合する有胞子性乳酸菌は、熱や酸に強く生きたまま腸へ届く性質があります。

毎日のリズムづくりの土台を支える存在です。

ポストバイオティクスには乳酸菌生産物質を配合。

菌そのものではなく発酵過程で生まれる成分に着目し、インナーケア設計をサポートします。

バイオジェニックスは殺菌ビフィズス菌を配合しており、生菌とは異なるアプローチで毎日のバランスを意識した設計を支えます。

3つの菌発想が単一の発想では届かない部分を補い合う構成です。

さらに80種類の野菜・果物・穀物由来の発酵素材を使用し、酵母エキス・植物発酵乾燥末・シラジットといった植物素材に加え、ビタミンB群・葉酸・L-カルニチンなど毎日の美容習慣にも着目した成分をバランスよく配合しています。

ベリー風味で続けやすいスティック設計

「RESE-T INNER」はベリー風味のスティックタイプで、持ち運びしやすく朝食時・ランチタイム・夜のリセット時間などさまざまな場面で取り入れられます。

植物性甘味料を使用し、着色料・合成保存料・白砂糖は不使用です。

GMP準拠工場で製造されており、毎日続けやすい安心感と飲みやすさを両立した仕様になっています。

スティック1本をそのまま水に溶かすだけで飲めるため、忙しい朝や外出先でも手間なく習慣化できます。

こんな方に

「RESE-T INNER」は、外食や会食が多い方、食べることや飲むことが好きな方を主な対象として開発されています。

食べすぎた翌日の重さが気になる方、美容・健康意識はあるが我慢ばかりはしたくない方、日常のコンディション管理を大切にしたい方にも向けた商品です。

外食が続いた日・忙しくて食事が乱れた日・食べすぎや飲みすぎた翌朝など、日常のコンディションが気になるタイミングに取り入れられます。

忙しい日常も食事も人付き合いも楽しみながら、自分のコンディションとも向き合える習慣として設計されたサプリメントです。

3つの菌アプローチと80種類の発酵素材を組み合わせたベリー風味のスティック1本で、外食の多い日も食べすぎた翌朝も毎日のリズムを整える習慣が続けられます。

我慢や制限ではなく、日常の食を楽しみながらコンディションにも向き合える新しいインナーケアを味わえます。

Reiperfect「RESE-T INNER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「RESE-T INNER」はいつリニューアル発売されましたか？

A. 2026年5月20日にリニューアル発売されました。

価格は7,900円（税込）、内容量は2.2g×30本のスティックタイプのサプリメントです。

Q. 3つの菌アプローチとはどのようなものですか？

A. プロバイオティクス（有胞子性乳酸菌）・ポストバイオティクス（乳酸菌生産物質）・バイオジェニックス（殺菌ビフィズス菌）の3種です。

それぞれ異なる役割を持ち、互いに補完し合いながら毎日のリズムやコンディション習慣へ多角的にアプローチします。

Q. どのような方に向けた商品ですか？

A. 外食や会食が多い方、食べすぎた翌日の重さが気になる方、美容・健康意識はあるが我慢ばかりはしたくない方など、日常のコンディション管理を大切にしたい方に向けて開発されたサプリメントです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3つの菌アプローチで整えるリセットインナー！ Reiperfect「RESE-T INNER」 appeared first on Dtimes.