グラデーションで光と視線を繊細に操る！ ニチベイ「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』

記事ポイント 新柄『スフラ』が2026年7月1日に発売チェーン操作で採光とプライバシーを同時にコントロール防炎・抗菌仕様で幅30〜240cm・高さ30〜280cmに対応 新柄『スフラ』が2026年7月1日に発売チェーン操作で採光とプライバシーを同時にコントロール防炎・抗菌仕様で幅30〜240cm・高さ30〜280cmに対応

ニチベイは、調光ロールスクリーン「Rayure(レユール)」の新柄『スフラ』を2026年7月1日(水)より発売します。

シースルー生地と不透明生地の境界線をグラデーションで和らげた繊細な生地で、ボーダー柄にやわらかな表情が加わり、インテリアに優しく調和するデザインです。

グラデーション生地の追加により、調光の好みやインテリアテイストに合わせた選択肢が広がっています。

ニチベイ「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』

発売日：2026年7月1日(水)タイプ：カバータイプ、カバーレスタイプ操作方法：チェーン式生地色：2色カバー・部品色：3色（ホワイト、ライトグレイ、ブラック）製作可能寸法：幅(W)30〜240cm、高さ(H)30〜280cm参考価格：カバータイプ39,500円〜 ／ カバーレスタイプ36,100円〜（消費税・取付施工費・商品梱包輸送費別）

「Rayure(レユール)」は、シースルー生地と不透明生地をボーダー状に前後に重ね合わせた独自構造のロールスクリーンです。

チェーン操作で2枚のスクリーンの重なり具合をスライドさせることで、採光量と視線のコントロールを同時に行えます。

1941年創業の窓まわり・間仕切り専門メーカー、ニチベイが「もっと窓が好きになる」をコンセプトに展開するシリーズで、昇降途中でも調光の調整が可能なロールスクリーンとして住宅向けラインアップに位置づけられています。

新柄『スフラ』の追加で、ボーダーのくっきりとした切り替えを好む方と、なめらかなグラデーションを好む方の両方のテイストに対応できるようになっています。

生地色は2色、カバーと部品はホワイト・ライトグレイ・ブラックの3色から選べます。

『スフラ』の生地特性

『スフラ』は、シースルー生地と不透明生地の境界線を和らげたグラデーション生地です。

従来のボーダー柄では生地の切り替わりがはっきりと出るのに対し、『スフラ』は境界部分がなめらかにつながるため、光と影の移り変わりに繊細な表情が生まれます。

ボーダーにやわらかな表情が加わることで、窓辺の印象が穏やかになり、部屋全体のインテリアにも自然と溶け込んでいきます。

シースルー部分と不透明部分の境界がぼかされているぶん、光の差し込み方の微調整もより細やかに行えるのが特長です。

「防炎・抗菌」仕様を備えており、住宅の窓まわりだけでなく、防炎性能が求められるオフィスや施設、衛生管理が必要な非住宅空間にも対応しています。

幅広い用途に使える生地仕様です。

サイズとタイプの選び方

製作可能寸法は幅(W)30〜240cm、高さ(H)30〜280cmと広い範囲をカバーしており、一般的な住宅の窓から大型の開口部まで対応できます。

狭い小窓から天井近くまで届く縦長の窓まで、サイズに合わせてオーダーできます。

タイプはカバータイプとカバーレスタイプの2種類です。

カバータイプは巻き上げ部分をカバーで覆うすっきりとした外観で、カバーレスタイプはよりシンプルな見た目になります。

カバーとプレート・部品の色は、ホワイト・ライトグレイ・ブラックの3色から選べ、窓枠や内装の色に合わせた組み合わせが可能です。

操作はチェーン式で、生地の昇降と調光の2つの動作をチェーン操作で行います。

昇降の途中で止めた状態でも調光を変えられるため、時間帯や日差しの強さに合わせてその場で細かく調整できます。

参考価格はカバータイプが39,500円〜、カバーレスタイプが36,100円〜で、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれていません。

採光とプライバシーの両立をなめらかなグラデーションで叶える「Rayure(レユール)」新柄『スフラ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 新柄『スフラ』はどのような見た目の生地ですか？

A. シースルー生地と不透明生地の境界線をグラデーションで和らげた繊細な印象の生地です。

ボーダーにやわらかな表情が加わり、部屋のインテリアに優しく調和します。

より細やかな光や視線のコントロールも可能になっています。

Q. 『スフラ』はいつから購入できますか？また価格はいくらですか？

A. 2026年7月1日(水)より発売となります。

参考価格はカバータイプが39,500円〜、カバーレスタイプが36,100円〜です。

消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は別途必要となります。

Q. 住宅以外の場所でも使えますか？

A. 防炎・抗菌仕様のため、住宅から非住宅まで幅広いシーンで使えます。

防炎性能が求められる施設や、衛生管理が必要な空間への導入にも対応しています。

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