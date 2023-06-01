八代亜紀さんの“伝説”がよみがえる 『全員集合』『ベストテン』『日本レコード大賞』秘蔵映像を初DVD化
八代亜紀さんのデビュー55年というアニバーサリーイヤーを記念し、映像作品『八代亜紀 メモリアルBOX』がデビュー記念日である9月25日に発売されることが決定した。
【写真】渋い…！ 1980年『ザ・ベストテン』での八代亜紀さん
1971年9月25日「愛は死んでも」でデビューし、今年で55年という節目を迎える“至高のブルースの女王”八代亜紀さん。同作はTBSが所蔵する貴重なアーカイブ映像を初めてDVD化したアイテムで、DVD2枚＋CD1枚＋特典という豪華仕様となる。TBSの全面協力のもと、これまで一度も商品化されていなかった貴重なテレビでの歌唱映像をふんだんに盛り込んだ、ファン垂涎の内容となっている。
注目のDVDは2枚組となっており、Disc 1には国民的番組『8時だョ！全員集合』での圧倒的な歌唱シーンに加え、『ザ・ベストテン』での名パフォーマンスを収録。司会の黒柳徹子、久米宏さんとの絶妙なトークシーンもあわせて楽しむことができる。また、Disc 2には、1973年から1980年までの『輝く！日本レコード大賞』での歌唱映像を厳選収録。1980年に「雨の慕情」で大賞を受賞した、日本中が涙したあの感動的なシーンは必見だ。
さらに、映像だけでなく音源や特典も超豪華仕様となっている。 同梱されるCDには、「なみだ恋」「おんな港町」「雨の慕情」をはじめ、八代さんの音楽人生を彩ったヒット曲や名曲を16曲厳選して収録。そして、プレミアムな特典として、八代さんの存在感を感じられる「等身大サイズの布製ポスター」も同梱される。
現在、テイチクオンラインショップをはじめ、各ECサイトでの予約受付がスタート。なお、TBSショッピングでは購入特典として「特製アクリルスタンド＋デビュー55周年記念カード3枚セット」が用意されている。1971年のデビューから今年で55年。節目を迎えるアニバーサリーイヤーにふさわしい、八代さんの魂の歌声と軌跡を堪能できる永久保存版商品となっている。
■収録内容
DVD Disc 1：八代亜紀 at TBS in 8時だョ！全員集合 ＆ ザ・ベストテン
01. 女ごころ（1973.12.29）8時だョ！全員集合
02. しのび恋（1974.02.28）8時だョ！全員集合
03. しのび恋（1974.03.23）8時だョ！全員集合
04. 愛ひとすじ（1974.05.11）8時だョ！全員集合
05. 愛ひとすじ（1974.07.20）8時だョ！全員集合
06. 愛ひとすじ（1974.09.14）8時だョ！全員集合
07. 愛の執念（1974.10.26）8時だョ！全員集合
08. おんなの夢（1975.04.12）20年だョ！全員集合
09. ともしび（1975.05.17）8時だョ！全員集合
10. 貴方につくします（1975.10.04）8時だョ！全員集合
11. ふたりづれ（1976.05.08）8時だョ！全員集合
12. 舟唄（1979.07.14）8時だョ！全員集合
13. 雨の慕情（1980.06.14）8時だョ！全員集合
14. 港町絶唱（1980.09.27）8時だョ！全員集合
15. 女の街角（1981.01.31）8時だョ！全員集合
16. あなたに逢いたい（1981.05.16）8時だョ！全員集合
17. 哀歌（エレジー）（1978.06.08）ザ・ベストテン
18. 雨の慕情（1980.07.17）ザ・ベストテン
19. 雨の慕情（1980.07.24）ザ・ベストテン
20. 雨の慕情（1980.07.31) ザ・ベストテン
21. 雨の慕情（1980.08.07）ザ・ベストテン
DVD Disc 2：八代亜紀 at TBS awarded 日本レコード大賞
01. なみだ恋（1973.11.11）速報！日本レコード大賞
02. なみだ恋（1973.12.31）1973年度輝く日本レコード大賞
03. 愛の執念（1974.11.19）速報！’74日本レコード大賞部門賞発表
04. 愛の執念（1974.12.31）1974年度輝く日本レコード大賞
05. ともしび（1975.11.19）速報！！日本レコード大賞
06. ともしび（1975.12.31）1975年度輝く日本レコード大賞
07. もう一度逢いたい（1976.11.19）「日本レコード大賞」
08. もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞
09. もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞
10. 愛の終着駅（1977.11.22）速報！「日本レコード大賞」
11. 愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞
12. 愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞
13. 愛の終着駅（1978.01.01）おめでとうレコード大賞
14. 愛の終着駅（1978.10.08）日本レコード大賞20周年記念全階層新受賞歌手総出演〜栄光・歓喜・涙の20年〜
15. 故郷へ……（1978.11.22）速報！！日本レコード大賞今夜決定！！金賞・10曲
16. 故郷へ……（1978.12.31）第20回輝く日本レコード大賞
17. 舟唄（1979.11.21）第21回速報！日本レコード大賞
18. 舟唄（1979.11.25）100人に聞きました！大予想日本レコード大賞は誰に？！
19. 舟唄（1979.12.31）第21回輝く日本レコード大賞
20. 雨の慕情（1980.11.26）第22回速報！日本レコード大賞
21. 雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞
22. 雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞
CD：八代亜紀 Best Songs
01. 愛は死んでも
02. なみだ恋
03. しのび恋
04. 愛ひとすじ
05. 愛の執念
06. おんなの夢
07. ともしび
08. 貴方につくします
09. もう一度逢いたい
10. おんな港町
11. 恋歌
12. 愛の終着駅
13. 故郷へ…
14. 舟唄
15. 雨の慕情
16. 港町絶唱
【写真】渋い…！ 1980年『ザ・ベストテン』での八代亜紀さん
1971年9月25日「愛は死んでも」でデビューし、今年で55年という節目を迎える“至高のブルースの女王”八代亜紀さん。同作はTBSが所蔵する貴重なアーカイブ映像を初めてDVD化したアイテムで、DVD2枚＋CD1枚＋特典という豪華仕様となる。TBSの全面協力のもと、これまで一度も商品化されていなかった貴重なテレビでの歌唱映像をふんだんに盛り込んだ、ファン垂涎の内容となっている。
さらに、映像だけでなく音源や特典も超豪華仕様となっている。 同梱されるCDには、「なみだ恋」「おんな港町」「雨の慕情」をはじめ、八代さんの音楽人生を彩ったヒット曲や名曲を16曲厳選して収録。そして、プレミアムな特典として、八代さんの存在感を感じられる「等身大サイズの布製ポスター」も同梱される。
現在、テイチクオンラインショップをはじめ、各ECサイトでの予約受付がスタート。なお、TBSショッピングでは購入特典として「特製アクリルスタンド＋デビュー55周年記念カード3枚セット」が用意されている。1971年のデビューから今年で55年。節目を迎えるアニバーサリーイヤーにふさわしい、八代さんの魂の歌声と軌跡を堪能できる永久保存版商品となっている。
■収録内容
DVD Disc 1：八代亜紀 at TBS in 8時だョ！全員集合 ＆ ザ・ベストテン
01. 女ごころ（1973.12.29）8時だョ！全員集合
02. しのび恋（1974.02.28）8時だョ！全員集合
03. しのび恋（1974.03.23）8時だョ！全員集合
04. 愛ひとすじ（1974.05.11）8時だョ！全員集合
05. 愛ひとすじ（1974.07.20）8時だョ！全員集合
06. 愛ひとすじ（1974.09.14）8時だョ！全員集合
07. 愛の執念（1974.10.26）8時だョ！全員集合
08. おんなの夢（1975.04.12）20年だョ！全員集合
09. ともしび（1975.05.17）8時だョ！全員集合
10. 貴方につくします（1975.10.04）8時だョ！全員集合
11. ふたりづれ（1976.05.08）8時だョ！全員集合
12. 舟唄（1979.07.14）8時だョ！全員集合
13. 雨の慕情（1980.06.14）8時だョ！全員集合
14. 港町絶唱（1980.09.27）8時だョ！全員集合
15. 女の街角（1981.01.31）8時だョ！全員集合
16. あなたに逢いたい（1981.05.16）8時だョ！全員集合
17. 哀歌（エレジー）（1978.06.08）ザ・ベストテン
18. 雨の慕情（1980.07.17）ザ・ベストテン
19. 雨の慕情（1980.07.24）ザ・ベストテン
20. 雨の慕情（1980.07.31) ザ・ベストテン
21. 雨の慕情（1980.08.07）ザ・ベストテン
DVD Disc 2：八代亜紀 at TBS awarded 日本レコード大賞
01. なみだ恋（1973.11.11）速報！日本レコード大賞
02. なみだ恋（1973.12.31）1973年度輝く日本レコード大賞
03. 愛の執念（1974.11.19）速報！’74日本レコード大賞部門賞発表
04. 愛の執念（1974.12.31）1974年度輝く日本レコード大賞
05. ともしび（1975.11.19）速報！！日本レコード大賞
06. ともしび（1975.12.31）1975年度輝く日本レコード大賞
07. もう一度逢いたい（1976.11.19）「日本レコード大賞」
08. もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞
09. もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞
10. 愛の終着駅（1977.11.22）速報！「日本レコード大賞」
11. 愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞
12. 愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞
13. 愛の終着駅（1978.01.01）おめでとうレコード大賞
14. 愛の終着駅（1978.10.08）日本レコード大賞20周年記念全階層新受賞歌手総出演〜栄光・歓喜・涙の20年〜
15. 故郷へ……（1978.11.22）速報！！日本レコード大賞今夜決定！！金賞・10曲
16. 故郷へ……（1978.12.31）第20回輝く日本レコード大賞
17. 舟唄（1979.11.21）第21回速報！日本レコード大賞
18. 舟唄（1979.11.25）100人に聞きました！大予想日本レコード大賞は誰に？！
19. 舟唄（1979.12.31）第21回輝く日本レコード大賞
20. 雨の慕情（1980.11.26）第22回速報！日本レコード大賞
21. 雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞
22. 雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞
CD：八代亜紀 Best Songs
01. 愛は死んでも
02. なみだ恋
03. しのび恋
04. 愛ひとすじ
05. 愛の執念
06. おんなの夢
07. ともしび
08. 貴方につくします
09. もう一度逢いたい
10. おんな港町
11. 恋歌
12. 愛の終着駅
13. 故郷へ…
14. 舟唄
15. 雨の慕情
16. 港町絶唱