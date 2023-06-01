女優武田久美子（57）の23年ぶりとなる写真集（タイトル未定）が9月9日に発売されることを講談社が24日、発表した。先行カットも公開した。

“貝殻ビキニ”で一世を風靡（ふうび）し、女性からも支持を集める“美のカリスマ”。同作では南国の絶景を背に、抜群のプロポーションを惜しみなく披露。新境地をたっぷり魅するとともに、過去の写真集を想起させるようなカットも収録している。

“年齢を重ねても、努力し続ければ人は美しくあり続けられる”というメッセージを込めた作品となっている。

武田は「このたび、23年ぶりの写真集を講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！」という自信作。「長年ファンの皆さまからは『もういちど写真集を出して欲しい』という声をいただいておりました」と続け、「ようやくその声にお応えできること、本当にうれしく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います」と提案している。

25日発売の「FRIDAY」（講談社）では表紙＆巻頭10ページ特集に登場。写真集の先行カットも掲載している。