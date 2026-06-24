フジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」最終回が２４日に放送された。

同作は鈴木おさむ氏が企画を手掛け、１９９１年に放送された「１０１回目のプロポーズ」の続編。「１０１回目のプロポーズ」の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田えりか）を主人公にした、笑えて泣けるヒューマンラブストーリー。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

前回の１１話で音（伊藤健太郎）が亡くなったところから最終回がスタート。太陽（せいや）は建設会社に退職願を提出。しかし社長の達郎は保留にした。

太陽は、死んだはずの音からラインが届く。秘書・浦川（落合モトキ）が、生前の音から頼まれて送信したものだった。

達郎は太陽に、ナットの指輪を「お前にやるよ」とあげてしまう。そのナットは、「１０１回目のプロポーズ」の最終回のラストで、達郎と薫が交わした“結婚指輪”だった。

太陽と光は再び会う。太陽は、光に見てほしいビデオメッセージがあると言って、２人で見ることにした。生前の音が、光と一緒にリサイタルをやった後に撮影した動画だった。音の最後のお願いとして「これを光と一緒に見てください」とカメラに向かって話しかける。光と太陽へのメッセージで、「愛してるよ。たくさん愛してくれてありがとうね。光が幸せで笑顔で生き続けられることを願っています」「太陽さん、もし今光を泣かせてしまっていたら、すみません、どうか笑顔にしてあげてください、お願いします。太陽さんがいてくれたから俺は、最後まで光と過ごすことができました。本当にありがとうございます。太陽さんのまっすぐな愛と光の笑顔のために動いてくれる姿を見て、俺はいなくなるのに不安がなくなりました」。動画の最後には「太陽さん、光のこと、よろしくお願いします。光に１０２回目のプロポーズ、してください。光をずっと笑顔にしてあげてください」と締めた。

動画を見終えた後、太陽は「光さん、音さんを思い続ける光さんごと、愛します、一生、愛し続けます。僕と結婚してください。いつか」。達郎から預かったナットの指輪を差し出したところで、終了した。

“結末”にネットは悶々。「光さん結果どっちwww」「...ん こんな結末かあ？」「伝説のナットの指輪 ハメないんか〜い」「いいラストだったけどお互い笑ってナット指輪ははめず笑 気になる終わり方笑」「はめんのかーい」「過去作のオマージュでハッピーエンドだけど、指輪を見ながら笑い合ってたけど、プロポーズの返事はせず終わり」「合否判定無しで最終回終わっちゃったねぇ〜〜」「んで、最後２人で笑い合ってたけど光は指輪受け取るの？ｗ」と気になる人が続出。

また「まあ、今すぐは難しいよな」「…光の意思はどこへ…託されたからってプロポーズ受けられるかな…うーん…」「『…いつか』がよかったよね」といった声も。「音くんのビデオメッセージ泣けた…」「音の伝言で泣かされるとは思わんかった…久々に多幸感溢（あふ）れるドラマに出会ったな…」などの感想が寄せられた。