日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２３日、放送され、ハワイ生まれの人気モデルが初登場した。

シュナイダー飛夢（２３）で「飛夢」と書いて、「ひめ」と読む。明石家さんまから紹介されると、ヒロミが「名前気に入っちゃったなぁ〜、シュナイダー」。シュナイダーは「ひめ、って読んで、ひめ、って読んで」とタメ口でお願いするも、さんまも「ダメだよ、シュナイダ〜〜」とノリノリ。その後もさんまは「ところで何なんだ、シュナイダー」と連呼し、「（シュナイダーって）言いたいだけじゃないですか」とツッコミが。スタジオは笑いに包まれた。

オーディションで「御殿」出演を勝ち取ったシュナイダー。ドイツとアイルランドのハーフである米国人の父と、日本人の母の間に、ハワイで生まれた。すぐに帰国して栃木で育つも、９歳の時、父親が１人で住んでいたハワイに再び移り住み、１６歳で単身帰国。その後、日本でモデル活動をスタートした。

本名は「シュナイダー ラクシュミー エリザベス ひめ カレイアロハホオラエケナル」と超長い。身長１６３センチ。番組でも抜群のスタイルとファッションセンスが光っていた。