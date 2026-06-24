右肩コンディション不良からの復帰を目指している巨人の山崎が２４日、ジャイアンツ球場（川崎市）で行われた三軍戦に登板した。

１回１安打無失点で、最速は１５１キロを計測。「体も不安なく、感覚よく投げられた」とうなずいた。

社会人のＳＵＢＡＲＵとの試合で六回に登板。一死からカットボールを安打されたが、後続を力強い速球で二ゴロ、左飛に打ち取った。予定の１回をわずか７球で終え、降板後は笑みを浮かべた。

昨季はチームトップの１１勝を挙げて開幕投手の有力候補だった右腕は３月中旬、故障班に合流。５月３日の二軍戦で約２か月ぶりの実戦登板を果たしたが、一回に先頭打者へ２球を投げたところで異変を訴え、交代していた。それ以来の実戦となり、「緊張した。球数は少なかったけど、ここからもっと投げられるように頑張る」と語った。

今後、状態に問題がなければ二軍に合流し、調整のペースを上げる。一軍復帰の見通しについて、橋上監督代行は７月下旬のオールスター戦の時期をめどに「（シーズンの残り）半分ぐらいのところで戻ってきてくれたらありがたい」と期待を寄せている。

山崎は「状態が上がってこないと上（一軍）では抑えられない。しっかり抑えられると（首脳陣に）思ってもらえるような状態にしていきたい」と話した。