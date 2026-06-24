日本テレビ中継で解説を務めた日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑選手が、次戦のスウェーデン戦の展望を語りました。

日本時間21日のチュニジア戦で4−0の勝利。勝ち点4でグループステージF組の2位につけています。第3戦で戦うスウェーデンは初戦のチュニジア戦で5−1で勝利。日本は敗れると3位まで落ちる可能性があります。

本田選手はスウェーデンについて、「前線に特徴のある選手がいて、カウンターが一番の武器になると思う」と分析。「オランダ戦とは全く違う戦術で来ると思うし、しっかりブロックを敷いてカウンターを狙ってくるなら、なかなか苦戦すると思う」と警戒感を示しました。

その上で、「自分が監督だったら今日と同じような戦い方をする」と見解を語り、サイドを起点に攻撃を組み立てながらチャンスを作り、ボールを失えば前線からプレスをかける現在のスタイルを継続するべきと語りました。

さらに、「自陣ではしっかりブロックを敷いて相手にスペースを与えない。持たせる時は持たせても問題ない」と日本の守備陣に信頼感を示し、「エリアごと、状況ごとに今やっていることを続けるのがベストだと思う。今の日本代表がやっていることが一番正解な気がします」と続けました。

また、「日本は必ず1点は取れると思うので、いかに失点をなくすかがポイントになる」と話し、スコア予想は、「チュニジア戦のような戦い方ができれば、2-1で日本」と接戦での日本の勝利を予想しました。