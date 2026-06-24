『リゼロ』初の展示会、描き下ろしビジュアル公開 チケット、特典グッズ解禁
原作者「愛されて十年！」
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年を記念した10大企画の第6弾、リゼロ初の展示会「TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』展-10th Anniversary- 」とし、描き下ろしビジュアルが公開された。
【画像】キャラ大集合！『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年ビジュアル
本展では、スバルたちが重ねてきた時間と選択、そして制作陣が注いできた想いが、体験型展示で届けられる。『リゼロ』の名シーンがフォトスポットや映像演出で再現されるほか、原画・絵コンテ・美術設定など一部未公開資料を含む貴重な制作資料を通じて、幾度もの“死に戻り”の先に紡がれてきた物語の裏側へと迫る。
チケットは一部日時指定制で、2200円から。グッズ付きチケットの特典は、本展示会のキービジュアルがデザインされた箔押し複製サイン入りアクリル色紙。アニメを彩る豪華キャスト陣の複製サインを箔押しで贅沢にプリントされたものとなる。
また入場特典は、サブタイトル＆場面写ステッカー。本作の名場面に、サブタイトルをあしらったデザインステッカーで、来場日により、対象の絵柄が変更となる。第1弾は9月12日〜23日、第2弾は9月24日〜10月4日に配布される。
チケットや特典グッズに関する情報が確認できる展示会特設サイト、公式Xがきょう24日、公開された。
本展は、9月12日〜10月4日に東京・渋谷BEAMギャラリーにて開催される。
同作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1600万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。第4期喪失編は今年4月〜6月に放送され、奪還編が8月12日よりTOKYO MXほかで放送される。
■原作・長月達平コメント
このたびは、『Re：ゼロから始める異世界生活展』ということで、リゼロのアニメ1期から4期までの10年の歩みをみっちり凝縮した展覧会の開催と相成りました！「愛されて十年！」と拙作ながら言ってしまいますが、その重みを重さと感じないくらいあっという間の楽しい時間がアニメには詰まっています。アニメと小説では表現方法が違いますし、同じ感動を描こうとしても異なるアプローチが目白押し！原作者ですら「あ！」と驚くような拘りが細部に詰め込まれていて、一度や二度では堪能し切れません。その良さを味わい尽くすためにも、ぜひ展覧会へ足をお運びください！10年付き合ってくれたあなたも、これから付き合い始めるあなたも、この先の百年楽しむために、展覧会、遊びにきてね！
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年を記念した10大企画の第6弾、リゼロ初の展示会「TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』展-10th Anniversary- 」とし、描き下ろしビジュアルが公開された。
【画像】キャラ大集合！『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年ビジュアル
本展では、スバルたちが重ねてきた時間と選択、そして制作陣が注いできた想いが、体験型展示で届けられる。『リゼロ』の名シーンがフォトスポットや映像演出で再現されるほか、原画・絵コンテ・美術設定など一部未公開資料を含む貴重な制作資料を通じて、幾度もの“死に戻り”の先に紡がれてきた物語の裏側へと迫る。
また入場特典は、サブタイトル＆場面写ステッカー。本作の名場面に、サブタイトルをあしらったデザインステッカーで、来場日により、対象の絵柄が変更となる。第1弾は9月12日〜23日、第2弾は9月24日〜10月4日に配布される。
チケットや特典グッズに関する情報が確認できる展示会特設サイト、公式Xがきょう24日、公開された。
本展は、9月12日〜10月4日に東京・渋谷BEAMギャラリーにて開催される。
同作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1600万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。第4期喪失編は今年4月〜6月に放送され、奪還編が8月12日よりTOKYO MXほかで放送される。
■原作・長月達平コメント
このたびは、『Re：ゼロから始める異世界生活展』ということで、リゼロのアニメ1期から4期までの10年の歩みをみっちり凝縮した展覧会の開催と相成りました！「愛されて十年！」と拙作ながら言ってしまいますが、その重みを重さと感じないくらいあっという間の楽しい時間がアニメには詰まっています。アニメと小説では表現方法が違いますし、同じ感動を描こうとしても異なるアプローチが目白押し！原作者ですら「あ！」と驚くような拘りが細部に詰め込まれていて、一度や二度では堪能し切れません。その良さを味わい尽くすためにも、ぜひ展覧会へ足をお運びください！10年付き合ってくれたあなたも、これから付き合い始めるあなたも、この先の百年楽しむために、展覧会、遊びにきてね！
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