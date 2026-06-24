衆参両院の正副議長は２４日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の要綱を了承し、公表した。

旧宮家の男系男子を対象にした養子については、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる９条の例外措置と位置づける。政府は２５日の与野党全体会議に要綱を提示した上で、改正案を月内にも閣議決定したい考えだ。

改正案では、養子の限定容認と結婚後の女性皇族の身分保持を制度化する。身分保持では、結婚後に「皇族の身分を離れる」と定める１２条を改正し、「身分を離れることがないものとする」とした。経過措置として施行時の女性皇族は、本人の意思で皇族身分を離れられると付則に定めた。

養子に関しては、１５歳以上の旧宮家の男系男子で、配偶者や子がいない場合に限り認め、未成年でも家庭裁判所の許可は必要ない。養子本人は養子縁組と同時に皇族となるが、皇位継承資格は持たない。養子の子孫の皇族としての地位は、養子の実家である「実方の系統による」と記した。

付則では、必要に応じて３０年ごとに見直しを行うとの検討条項を設けた。今回の改正にあたりパブリックコメント（意見公募）を実施しないことも定めた。