サッカー元日本代表の本田圭佑が２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「おお、ＧＭＯ ありがとうございます！」と拍手マークとともにつづり、ＧＭＯインターネットグループの熊谷正寿代表の投稿を引用ポストした。

熊谷代表は「本田くん ＧＭＯは社内パブリックビューイングから全力で応援します！！ 『ＧＭＯ ｙｏｕｒｓ・フクラス』に集まりドリンクと軽食片手に パートナー（社員）皆で一丸となり日本代表に声援を送ります」と投稿。前日に本田が「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します＃金曜＃朝８時」と投稿した、平日朝の出社時間に開催される２６日のＷ杯北中米大会の日本−スウェーデン戦への応援協力要請に返信していた。

ＧＭＯ以外にもＳＮＳ上では本田の要請に応じる企業経営者が。糸井重里氏が「株式会社『ほぼ日』は、参戦決定しました。社内（パブリック？）ビューイングもやります」、家具・インテリア企業のＣＡＧＵＵＵは「本田さん、ＣＡＧＵＵＵは本当に動きました！！代表判断で、６／２６（金）は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました 社員一同日本代表戦応援します」などと投稿が相次いだ。