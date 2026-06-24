元衆院議員の宮崎謙介氏と政治ジャーナリストの青山和弘氏が２４日、ニッポン放送の「垣花正あなたとハッピー」に出演。高市早苗陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、他陣営への誹謗中傷動画の作成に関与した疑惑報道についてコメントした。

宮崎氏は「中傷動画の問題って何の問題なんですか？ってあるじゃないですか。総裁選挙って公職選挙法の範囲外なんで、何をやったっていい。中傷合戦じゃないですか。１番の被害者が誰かと言ったら小泉（進次郎）さんですよね？高市さんは関わってないって話になってますけど、もし仮に関わってたとしても小泉さんが『いや、お互いさまなんで。私もやってましたし』と言ったら終わる話なんですよ。小泉さんがそろそろ、そういうふうに口を開いた方がいいんじゃないかな、総理を守るために。僕なんかは思っちゃう」と持論を述べた。

垣花アナは「小泉進次郎さんは立ち回りとして、高市さんの味方をしながら次の捲土重来を狙うこともありますよね」と理解を示した。青山氏は動画を制作したと言われるＩＴ会社代表の松井健氏について「動画を作った人と高市事務所の関係をある程度明らかにして。でも問題はなかった。ただ関係はありましたってことは認めないと。防衛ラインをどこに引くかって、まさに危機管理の問題。ちゃんと調査しないで答弁で感情論で言っちゃうと後々…。だから、そこの問題」と指摘した。

垣花アナは「恐らく誹謗中傷動画って高市政権の首を取るほどのスキャンダルにならないような気がするけど。青山さんがおっしゃったようにどこで線を引くかが高市さんの危機管理能力を測る１つのバロメーターかもしれませんね」と述べた。