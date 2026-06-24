◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週（２４日、フランス・オルレアン） 〇日本３―１（２５―１７、２５―１５、２２―２５、２５―１６）セルビア●

１次リーグ第２週が始まり、世界ランク５位の日本は、同９位のセルビアを３―１で下した。第１週の中国大会から開幕５連勝をマーク。アウトサイドヒッター（ＯＨ）・高橋藍（ルブリン）がチーム最多２２得点と攻守でけん引し、フランス大会初戦を飾った。

藍は「（４セット目は）勝ちに行くために勝つきっかけが必要だった。サーブでしっかり攻めてチームにとって優位な形をつくろうという意識でやっていた」と胸を張った。中国大会に続き、熱波のフランスでも躍動し「非常に暑い！ でも相手も一緒なので言い訳できない。暑さの中でもパフォーマンスを安定させようと思っていた」。主将の石川祐希（ジラート）も「４Ｓ目、高橋選手がサーブで効果を出してくれたので、そこから流れをつくることができた」と厚い信頼を口にした。

日本はいずれも大差をつけて２セット（Ｓ）を先取したが、第３Ｓはサーブで攻めてきたセルビアに取られた。苦しいムードの中、２―１の第４Ｓで、藍のギアが上がった。９―７でレフトからクロスにスパイクを決めると、続いてバックアタック。緩急をつけたサーブでサービスエースを奪い、一人で３連続得点。一気に流れを引き戻し、メンバー交代で意地を見せたセルビアを振り切った。

また、最高気温４０度など猛烈な熱波に見舞われているフランスでの大会では、特別ルールでセットの中でどちらかのチームが８点、１６点に達した際に６０秒間のクーリングブレイクが入った。開催中のサッカーＷ杯では新ルールとして前後半に１回ずつ、３分間の給水タイムが適用されたが、今大会では特例措置。選手はベンチで給水や汗をぬぐったりして、特例のブレイクにリズムを崩すことなく戦った。

日本の第２戦は、日本時間２７日午前０時からアジアの宿敵・イランと激突。２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた９月のアジア選手権（福岡）に弾みをつける戦いを見せる。藍は「アジア選手権でも一番の相手になってくる。難しい戦いになると思うけど、アジア選手権前にできるいいチャンス。今、どういった試合になるか楽しみですし、勝ちに行きたい」と開幕６連勝へ、腕をまくった。