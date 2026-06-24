【甘辛味でご飯が進む！】パパッと作れて大満足「ひき肉の卵とじ丼」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『cookpad plus 2026年夏号』から、夏のキッチンの救世主！フライパン1つでできる「甘辛ミンチの卵とじ丼」レシピをご紹介します。

パパッと作れて暑い季節に大活躍！

暑い日に長時間コンロの火の前に立ちたくないこれからの季節にぴったり！今回は、5月25日発売の『cookpad plus 2026年夏号』に掲載しているmeg526さんの、カフェ風「甘辛ミンチの卵とじ丼」を作ってみました。

すき焼き風の甘めの味つけで子どもウケ◎





■材料（2〜3人分）



ご飯 どんぶり2〜3杯分



挽肉(合挽がおすすめ) 300gぐらい



玉ねぎ 1/2個



卵 3個



サラダ油 適量



★酒 大さじ1



★みりん 大さじ2



★砂糖 大さじ3



★醤油 大さじ3



作り方

1.玉ねぎをみじん切りにする。

2.フライパンにサラダ油を熱し、みじん切りにした玉ねぎを入れて、しんなりして透明感がでるまで焦げないように炒めていきます。

3.挽肉を投入します。お肉がハンバーグのように固まらないよう、ヘラなどでしっかりほぐしながら全体を炒めましょう。

4.お肉の色が変わってきたら、★を順番に加えます。

調味料が全体に馴染んだら、グツグツと煮立たせながら、汁気が大体半分くらいに減るまでしっかりと煮詰めていきます。

5.ボウルに卵を割り入れ、お好みで溶きほぐします。









6.フライパンに回し入れたらすぐに弱火にし、フタをしてお好みの固さになるまで火を通します。

お皿に丸く盛ったご飯のまわりに盛りつければ、おしゃれなカフェ風ワンプレートの完成です！

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『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年夏号では多くのつくれぽを集めた「夏野菜の大人気おかず」から、あと1品欲しい時に便利な「レンチン副菜」、忙しい日に助かる「パスタ＆ごはん」、ビールがすすむ「簡単おつまみ」まで、暑い時期にぴったりのレシピが満載です。



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