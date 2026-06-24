新米パパ・こっちのけんとも悩む“妻とのスキンシップ問題”　アルピー平子から天才的な解決案「スゴい自然」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月23日（火）の同番組では、平子祐希（アルコ＆ピース）とこっちのけんとが、新米パパの悩み相談にのった。子どもがいる夫婦のスキンシップ問題を解決する、天才的なアイデアとは…？

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今回も先週から引き続き、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。昼の部には平子とこっちのけんとのほか、菊地亜美、益若つばさがスペシャルゲストとして登場した。

会場のパパたちの悩みに平子＆こっちのけんとが相談にのる企画では、1歳の息子がいる相談者から「妻ともっとスキンシップを取りたいが『恥ずかしい』と言われ、なかなか取ってくれない」という切実な悩みが寄せられた。

これに同じく新米パパであるこっちのけんとは、「気持ちめっちゃわかる」と共感し、「（妻に）『ハグしよう』って無理やり言ってハグしてる」と切り出す。しかし、「ハグ中の妻のなかでは『洗濯物あと2分で乾くな…』って考えてる」と察して、「申し訳なさで（スキンシップが）どんどん減っちゃう」と告白した。

一方、中学生の子どもをもつ平子は、「（解決案を）明確に答えられますよ」と断言。子どもを介した夫婦間のスキンシップを提案すると、「ほっぺで挟んで子どもにチュー。その後ちょいずれて（妻に）チュー」と、こっちのけんとを妻に見立てて説明した。

この天才的なアイデアに、こっちのけんとは「すげえ！上手い！」と驚き、平子も「それはスゴい自然だし、お子さんを介したスキンシップ・愛情表現を怠らなければ、おのずと夫婦間のスキンシップも濃密になっていく」と熱弁していた。