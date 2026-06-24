◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

サッカー日本代表はグループステージ第2節でチュニジアに4-0で快勝。4ゴールの快勝に注目が集まった一方で、解説を務めたW杯3大会連続出場・本田圭佑選手は、守備陣の働きを高く評価しました。

本田選手は「日本が圧倒的に強いなという言葉以外出てこない」と振り返り、「終始チュニジアとの差が歴然だった。その実力差と同じように後半から得点も入っていき、結果的に4-0の大差につながった。改めて日本のパワーアップを第2戦で感じましたね」と日本の完成度の高さを称賛しました。

その中でも印象に残ったプレーとして挙げたのは、攻撃陣を支えた守備面でした。

本田選手は「堂安(律)さんも中村(敬斗)さんも、オランダ戦同様に相手にいいところを一切出させず、しっかり規律を守りながら守備に貢献していた」とウイングバックの2人を評価。「彼らの守備への貢献はすさまじいものがある」と語りました。

日本は枠内シュートを「0」に抑え、相手チームを無得点に抑える“クリーンシート”を達成。本田選手は、「得点をたくさん取った試合では、どうしてもゴールを決めた選手に注目が集まるが、あえて後ろの5枚、キーパーを含めてクリーンシートを達成したことは高く評価できる」と守備陣に賛辞を送りました。

また、この日は初戦のオランダ戦からスタメン4人を入れ替えて臨みました。そこで、「メンバーが替わって守備の規律が少しでも崩れるかなという視点で見ていた」と話す本田選手ですが、「崩れることなく、堂安さんや中村さんが仕掛けられた場面では、鎌田(大地)さんや伊東(純也)さんがしっかり戻っていた」と振り返りました。

そして、「メンバーが替わっても今日のようなプレーをできるということは、誰が出てもあれが基準なんだなと見せてもらえた」と分析。「そうなると簡単には負けへんな、そんな印象を感じた試合だった」と、日本代表の組織的な守備力に大きな手応えを感じていました。