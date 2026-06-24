「この人は何言ってんのw」 森保J最年少21歳の珍発言に笑撃走る チュニジア戦前に「1個…」
「Team Cam」最新回公開
サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。日本サッカー協会は24日、公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新回で、4-0で快勝したチュニジア戦の舞台裏を公開した。
日本が完勝した20日（日本時間21日）のチュニジア戦は、W杯通算1000試合というメモリアルマッチだった。
ユニホームの袖には「MATCH 1000」と刻まれた記念パッチがついた。試合前にこれを興味深そうに見つめていたのが、チーム最年少21歳の後藤啓介だ。
パッチを手に取り、「1個盗んでもいいですか」と珍発言。スタッフから「盗まないで」と、たしなめられるシーンはファンの視線を奪った。
「確かに1000試合目のは本当にレアだわ。後藤選手が欲しがる気持ちめっちゃわかる」
「この人は何いってんのwwww」
「後藤wwコレクター癖がw」
「後藤、1000試合バッジを見つめる眼差し、少年やん」
後藤はチュニジア戦の後半39分に投入され、W杯デビューを果たした。
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上で2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。
（THE ANSWER編集部）