「Team Cam」最新回公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。日本サッカー協会は24日、公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新回で、4-0で快勝したチュニジア戦の舞台裏を公開した。

日本が完勝した20日（日本時間21日）のチュニジア戦は、W杯通算1000試合というメモリアルマッチだった。

ユニホームの袖には「MATCH 1000」と刻まれた記念パッチがついた。試合前にこれを興味深そうに見つめていたのが、チーム最年少21歳の後藤啓介だ。

パッチを手に取り、「1個盗んでもいいですか」と珍発言。スタッフから「盗まないで」と、たしなめられるシーンはファンの視線を奪った。

「確かに1000試合目のは本当にレアだわ。後藤選手が欲しがる気持ちめっちゃわかる」

「この人は何いってんのwwww」

「後藤wwコレクター癖がw」

「後藤、1000試合バッジを見つめる眼差し、少年やん」

後藤はチュニジア戦の後半39分に投入され、W杯デビューを果たした。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上で2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）