『102回目のプロポーズ』伝説のナットの指輪【最終話あらすじ】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の最終話が24日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■最終話あらすじ
光（唐田えりか）を心配する叔母の千恵（田中律子）は、達郎（武田鉄矢）に「今の光に必要なのは、あの時にお姉ちゃんを救ってくれた達郎さんのような存在だ」と言う。
それを聞いた達郎は、大阪に帰ろうとしている太陽（せいや）を呼び出した。そして酒を飲みながら、自分のと薫（浅野温子）の恋愛について語り始めた…。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■最終話あらすじ
光（唐田えりか）を心配する叔母の千恵（田中律子）は、達郎（武田鉄矢）に「今の光に必要なのは、あの時にお姉ちゃんを救ってくれた達郎さんのような存在だ」と言う。
それを聞いた達郎は、大阪に帰ろうとしている太陽（せいや）を呼び出した。そして酒を飲みながら、自分のと薫（浅野温子）の恋愛について語り始めた…。