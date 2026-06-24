◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週（２４日、フランス・オルレアン） 〇日本３―１（２５―１７、２５―１５、２２―２５、２５―１６）セルビア●

１次リーグ第２週が始まり、世界ランク５位の日本は、同９位のセルビアを３―１で下した。第１週の中国大会から開幕５連勝をマーク。アウトサイドヒッター（ＯＨ）・高橋藍（ルブリン）がチーム最多得点と攻守でけん引し、フランス大会初戦を飾った。

第１セット（Ｓ）はアウトサイドヒッター（ＯＨ）・石川祐希（ジラート）、対角に藍、セッター・深津英臣（名古屋）、対角にオポジット・西田有志、ミドルブロッカー（ＭＢ）・山内晶大（ともに大阪Ｂ）、小野寺太志（サントリー）、リベロに山本智大（大阪Ｂ）が先発した。

第１Ｓはサーブレシーブが安定した日本は、攻撃の選択肢を持って攻撃に入り、藍や石川のバックアタックで流れに乗った。中盤にラリーの中でＭＢ山内のクイック、西田のフェイントも効果的に決まって勢いは加速。石川のサーブも走ってブレイクにつなげ、８点差をつけて先取した。

第２Ｓも日本は流れを絶やさず、９―７から６連続得点。ＭＢ小野寺の献身的な守備を見せると、藍の高さのあるバックアタック。セット終盤には前Ｓに続き、オポジット・宮浦健人（名古屋）とセッター・永露元稀（広島Ｔ）を二枚替えで投入し、隙を見せない。１０点の大差をつけて連取した。

第３Ｓはセッターを代えたセルビアに流れを握られ、西田や藍のスパイクが高さのあるブロックに止められた。セット終盤に強打の宮浦やサーブレシーブが得意なＯＨ富田将馬を入れ、２２―２３まで迫ったが、最後は石川のスパイクがブロックに阻まれた。

２―１の第４Ｓは９―６と迫られた場面で、藍がレフトからの強烈なスパイク、バックアタック、サービスエースを３連続で決めるなど躍動。日本に流れを一気に引き寄せた。１８―１２では相手のライトからの攻撃を１枚のブロックで止めて、ガッツポーズ。攻守でチームをもり立て、勝利に導いた。

また、最高気温４０度など猛烈な熱波に見舞われているフランスでの大会では、特別ルールでセットの中でどちらかのチームが８点、１６点に達した際に６０秒間のクーリングブレイクが入った。開催中のサッカーＷ杯では新ルールとして前後半に１回ずつ、３分間の給水タイムが適用されたが、今大会では特例措置。選手はベンチで給水や汗をぬぐったりした。

日本の第２戦は、日本時間２７日午前０時からアジアの宿敵・イランと激突。２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた９月のアジア選手権（福岡）に弾みをつける戦いを見せる。