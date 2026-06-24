サンタ・マリア・ノヴェッラのボディミルクに新作登場♡優雅な香りで夏肌をケア

フィレンツェの歴史と美しい庭園文化に着想を得た、サンタ・マリア・ノヴェッラの「ジャルディーニ メディチェイ」コレクション。そのボディミルクラインに、新たな香り「アクア」と「クエルチア」が仲間入りします。植物由来成分を配合したなめらかなテクスチャーと、心を満たす上質な香りが魅力。日差しや乾燥によってゆらぎやすい肌をやさしく包み込みながら、フィレンツェの優雅な夏を感じさせてくれる注目の新作です♡

メディチ家の庭園から生まれた香り

「ジャルディーニ メディチェイ」は、ルネサンス期に栄華を極めたメディチ家の庭園をテーマにしたコレクションです。

サンタ・マリア・ノヴェッラが長年受け継いできた植物学の知識と伝統を活かし、香りを通してフィレンツェの豊かな自然や文化を表現しています。

今回登場するボディミルクは、肌にすっとなじむ軽やかな使用感が特徴。保湿しながら上品な香りをまとえるため、毎日のボディケア時間をより特別なものへと導いてくれます。

“世界最古の薬局”とも称されるブランドならではの世界観が詰まったアイテムは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。

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みずみずしい香りの「アクア」

「ボディミルク アクア」は、250ml入りで価格は10,450円（税込）。

メディチ家の庭園にある噴水の水からインスピレーションを受けた香りで、洋ナシとロータスが織りなすフローラルノートが魅力です。

みずみずしく透明感のある香りがふんわりと広がり、まるで朝露に包まれた庭園を散歩しているような心地よさを感じられます。

ほのかな甘さを含んだ爽やかな香りは、暑い季節のボディケアにもぴったり。軽やかな印象ながらも上品さがあり、日常使いしやすい仕上がりです。

植物由来成分を配合し、肌をしっとりと整えながら香りのヴェールをまとわせてくれるのも嬉しいポイントです。

深みのある余韻を楽しむ「クエルチア」

「ボディミルク クエルチア」も250ml入りで、価格は10,450円（税込）。

こちらは、メディチ家の庭園のひとつ「ヴィッラ・ディ・カステッロ」に500年以上根を張り続ける樫の木へのオマージュとして誕生した香りです。

オークを基調としたウッディノートが特徴で、深みのある香りが肌をやさしく包み込みます。豊かな木陰の中で過ごしているような穏やかさと、どこか気品を感じさせる重厚感が魅力です。

落ち着きのある香りを好む方や、リラックスタイムを大切にしたい方にもおすすめ。時間の経過とともに変化する奥行きのある香りが、上質なボディケア時間を演出してくれます。

優雅な香りでボディケアを楽しんで

フィレンツェの歴史や自然への敬意が込められた「アクア」と「クエルチア」。どちらも異なる魅力を持ちながら、サンタ・マリア・ノヴェッラらしい洗練された香りを楽しめるボディミルクです。

みずみずしく爽やかな香りを求める方には「アクア」、深みのある落ち着いた香りを楽しみたい方には「クエルチア」がおすすめ。

毎日のボディケアに取り入れて、優雅なフィレンツェの空気を感じてみてはいかがでしょうか♪