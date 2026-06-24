WEST.の神山智洋さん（32）が、グループ初となるソロプロジェクトを始動することが発表され、SNSでは祝福の声が寄せられました。

2014年にCDデビューした神山さん。これまで、グループの楽曲の作詞や作曲を担当するなど、楽曲制作にも携わってきました。そして、7月1日の自身の誕生日に、アーティスト名義『Tomohiro Kamiyama』としてソロプロジェクトを始動させます。

記念すべきソロ1曲目となる楽曲は、神山さん自身が作詞・作曲を担当した『G.O.D.』。さらに振り付けは、Kaita（RHT.）さんとの共作だということです。

■神山智洋「ファンの皆さまへの恩返しになれば」

神山さんは、プロジェクトを始動させる理由について「自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました」とコメント。

また、「今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます」と意気込みを明かしました。

SNSでは、“神ちゃんおめでとう”といったお祝いの声などが寄せられました。