◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週 日本3-1セルビア（24日、フランス)

バレーボール男子ネーションズリーグ(NL)は第2週が日本時間24日から始まり、日本がセルビアに勝利しました。

世界ランク5位の男子日本代表は第1週の中国ラウンドで世界ランク2位のポーランドや地元中国に勝利するなど4試合を全勝で進みました。

フランス開催の第2週、第1戦で日本は世界ランク9位のセルビアと対戦。第1セットを25-17で奪うと第2セットは序盤から差を広げ、25-15としました。

第3セットはリードを奪われる苦しい展開。相手にサービスエースを決められるなど中盤過ぎで13-19と6点差を広げられます。それでもここから石川祐希選手や郄橋藍選手のスパイクなどで点差をつめますが、22-25でこのセットを奪われました。

第4セットは石川選手のサービスエースなどで序盤リードを奪います。中盤には郄橋選手の強烈なバックアタックとサービスエースで点差を広げると最後は宮浦健人選手が決め25-16で勝利しました。

日本3-1セルビア

(25-17/25-15/22-25/25-16)

【日本の予選ラウンド日程】

◆中国開催

第1戦 ○3-0 ウクライナ

第2戦 ○3-2 ポーランド

第3戦 ○3-1 中国

第4戦 ○3-1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3-1セルビア

第6戦 イラン

第7戦 アメリカ

第8戦 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン