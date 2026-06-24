「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）

日本ハムの先発・加藤貴と一塁・清宮幸が七回の守備でグラウンド上で見つめ合う場面があった。

七回１死一塁で加藤貴がロッテ・松川を打ち取った打球はマウンドの右へ落ちるフライ。落下地点に加藤貴と清宮幸が入ったが、加藤貴がキャッチ。その瞬間、２人は至近距離で見つめ合うような形となり、清宮幸は照れくさそうに笑みを浮かべてうなずいた。

テレビ中継で解説を務めた元日本ハム監督の梨田昌孝氏は「声を掛けたら野手に捕らせた方がいいんですけどね」と真面目に解説した後、２人の様子がＶＴＲで流れると「このあとのポーズがいいですね。お互いに見合ってね。あれで２人でチュッでもしたら最高なんですけど」と冗談を言って笑わせた。

その後、パ・リーグＴＶ公式Ｘ（旧ツイッター）は「ゼロ距離キャッチ！？思わず見つめ合う二人！笑」としてそのシーンの動画を投稿。同公式インスタグラムの動画には「主戦場の愛（マウンド・ラブ）」とタイトルがつけられ、ベンチの新庄剛志監督がうれしそうに両手人さし指を合わせるようにする瞬間も。フォロワーからは「待ってました〜♥笑」「めっちゃ可愛くて笑いました」「ＤＯＭＩれ！♥仲良し」「場内大爆笑でした 可愛すぎる ボスもナイス」「新庄監督〜♥♥」などとコメントが寄せられた。