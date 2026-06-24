サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が24日放送の日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグでここまで2試合を戦った日本代表で“一番”だと思うプレーを挙げた。

番組では、同局で解説を担当した日本―チュニジア戦の直後に独占インタビュー。強豪オランダと引き分け、チュニジア戦では日本のW杯1試合最多得点となる4ゴールで快勝したが、最も評価するのはゴールシーンではないという。

「意外に点を取ったシーンではなくて、今日でいうと堂安さんも中村さんもオランダ戦同様相手にいいところを一切出させずに、しっかりと規律を守りながら守備に貢献していた」とMF堂安律と中村敬斗の献身的な守備を評価。「彼らの守備への貢献はすさまじいものがあると思っている」と語った。

本田は先発4選手を入れ替えたチュニジア戦で「守備の規律が少しでも崩れるかなという視点でも見ていた」という。「全く崩れることなく、誰が出ても今あれが基準というのを見せてもらいましたし。そうなると簡単には負けへん、そんな印象を受けた試合」と振り返った。