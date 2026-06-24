全日本プロレス２４日の新木場大会で安齊勇馬（２７）、小藤将太（２５）組が青柳優馬（３０）、矢野安崇（２５）組に勝利し、アジアタッグ王座（現王者は青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ）への挑戦権を手にした。

勝者チームが７月１９日後楽園ホール大会でのベルト挑戦となる一戦は２０分超えの激闘に。安齊は優馬に、小藤は矢野にターゲットを絞り、リング内外で激しくやりあった。

小藤が矢野からタイガードライバー、フロッグスプラッシュを立て続けに食らうピンチも、なんとかカウント２で返す。救援に入った安齊は矢野に雪崩式ブレーンバスターを決めて援護する。優馬には豪快なバックドロップをお見舞いし、敵軍を分断した。

矢野との一騎打ちとなった小藤は、２度目のタイガードライバーは許さない。ドロップキック、ブレーンバスター、フィッシャーマンスープレックスを連発し逆転に成功すると、最後はスタイルズ・クラッシュをさく裂させ、３カウントを奪った。

試合後、マイクを握った小藤は矢野に向かって「全日本に来てくれてありがとう…、なんていうわけねえだろ。これで１勝１敗だ。この先ずっと何度でもやっていきたい、何度でもぶっつぶしたい。だから、またやろうぜ」と対抗心をむき出しに、今後のライバル関係を見据えた。

その後リングには王者組の亮生＆ＨＡＹＡＴＯが登場。しかし小藤は「７・１９後楽園ホールではそのベルトをあなたたちから俺が引っぺがします。以上です。お帰りください」と言ってマイクを渡さなかった。安齊も「勝つのは将太と日本一かっこいい勇馬さんだ」と王座奪取へ燃えていた。

一方、敗れた優馬、矢野組はバックステージで６人タッグ王座（現王者は本田竜輝＆羆嵐＆立花誠吾）に次なる照準を定めた。通りがかった亮生も加え「青柳兄弟でヤス」トリオを結成し、挑戦を表明していた。