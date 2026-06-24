きょうも為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円も１６１円台半ばから後半での推移が続いている。状況に大きな変化はなく、ＦＲＢの利上げへの期待からのドル高がドル円の下値をサポートする一方、上値では１６２円付近での介入が警戒されている。



市場は、中東情勢の緊迫化を脱したのも束の間、ＦＲＢの政策に翻弄される「一難去ってまた一難」の様相を呈している。前日のドル円は一時１６１．９５円と１６２円に迫り、突破すれば１９８０年代以来の高値水準となる。日米財務相による協議報道も市場からは口先介入と見透かされ、円は下げ止まらない状況。



日銀が、先週の決定会合で政策金利を３１年ぶりの高水準へ引き上げた際の「主な意見」を公表していたが、政策委員の間でインフレリスクへの懸念が高まっていることが示された。エコノミストからは「日銀は今後も基調インフレの上振れリスクを強調し続けると予想される」との指摘も出ていた。日銀も追加利上げ観測が継続しているものの、ＦＲＢよりは慎重との見方も多い。



ＦＲＢが直面するインフレ問題は明らかに悪化しており、年内に０．２５％ポイントの利上げを３回実施するとの予想もエコノミストから出ている。最初の利上げは９月になると見込んでいるという。半面、米国の利上げ期待は行き過ぎとの指摘も出ており、ドルは年後半にかけて弱含む可能性があるとの見方が出ている。ＦＲＢは政策金利を中立金利の範囲に置いているため、しばらくは金利を据え置く可能性が高いという。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６１．２０円と１６１．５０円に観測。



24日（水）

161.20（8.9億ドル）

161.50（10.5億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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