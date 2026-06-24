ÊÆ·Ð¾ïÀÖ»ú2.6¡óÁý¡¡1¡Á3·î´ü¡¢2´ü¤Ö¤ê³ÈÂç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬24ÆüÈ¯É½¤·¤¿1¡Á3·î´ü¤Î³°¹ñ¤È¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Åê»ñ¤Î¼è°ú¾õ¶·¤ò¼¨¤¹·Ð¾ï¼ý»Ù¤ÎÀÖ»ú³Û¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï2268²¯¥É¥ë¡ÊÌó37Ãû±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¤è¤ê2.6¡óÁý¤¨¤¿¡£ÀÖ»úÉý¤Î³ÈÂç¤Ï2´ü¤Ö¤ê¡£
¡¡¥â¥Î¤ÎÀÖ»ú¤Ï3.3¡ó¸º¤Î2509²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹õ»ú¤Ï3.7¡óÁý¤Î851²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÇÛÅö¤äÍø»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Âè1¼¡½êÆÀ¼ý»Ù¤Ï133²¯¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£Á°´ü¤Ï¹õ»ú¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ð¾ïÀÖ»ú¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤Ï2.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°´ü¤Ï2.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£