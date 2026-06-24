暑苦しく見えてしまうのはなぜ？40代・50代が見直したい“夏の黒コーデ”
引き締まって見える。合わせやすい。汚れも目立ちにくい。そんな理由から、夏でも黒アイテムを選ぶ人は少なくありません。でもその一方で、「なんだか重たく見える」「涼しげに見えない」と感じることはありませんか？
実はその原因は、黒そのものではなく、素材や合わせ方にあることが少なくありません。黒が人気の今だからこそ、大人世代は“軽やかに見せる工夫”を取り入れることが、おしゃれに見える近道になります。
黒が重たく見える原因は“素材”
同じ黒でも、素材によって印象は大きく変わります。厚手のコットンやハリ感の強い生地は、黒の存在感を強調しやすく、夏は重たい印象につながることがあります。一方で、リネン混や軽さのある素材は、黒でも空気を含んだような抜け感を作りやすくなります。
実際に同じ黒シャツでも、素材が変わるだけで見え方は大きく変化します。軽さのある素材は光をやわらかく受け止めるため、黒特有の重たさを感じにくくなるのです。この夏、黒を選ぶ時は色だけでなく、生地の質感にも目を向けてみましょう。
2026夏は“抜け感のある肌見せ”が正解
黒コーデを軽く見せたいからといって、露出を増やせばいいわけではありません。大切なのは、肌を見せる量ではなく“抜け感”です。
例えば、首元に少し余白を作る。手首を見せる。足元に軽さを出す。そんな小さな工夫だけでも、黒の印象は大きく変わります。ノースリーブやフレンチスリーブも人気ですが、ただ肌を見せるのではなく、全体のバランスを軽やかに整えることがポイントです。特に40代・50代は、首・手首・足首の“３首”を見せることを意識すると、上品な抜け感が生まれやすくなります。
黒×シルバーで夏らしい軽さを作る
黒コーデを軽やかに見せたい時に活躍するのが、シルバー小物です。シルバーアクセサリーは、黒の持つシャープな印象と相性が良く、重たさを和らげながら今っぽい雰囲気を作ってくれます。ネックレスやバングルを一点加えるだけでも、コーデ全体に光が生まれ、軽やかな印象に見えやすくなります。
また、バッグやサンダルなどの小物でシルバーを取り入れるのもおすすめ。さらに、サックスブルーやペールイエローなどの淡い色を添えると、黒の存在感を残しながら季節感も演出できます。黒一色でまとめるのではなく、光や色を少し足してあげることが、夏らしい着こなしへの近道です。
黒アイテムが似合わなく感じるのは、夏らしい見せ方をしてないからだけかもしれません。素材感を見直す。首元や手首に抜け感を作る。シルバーや淡い色を添える。そんな小さな工夫だけでも、黒コーデはぐっと軽やかに見えます。今年の夏は、“黒を涼しげに着る”ことを意識してみてください。＜取材・文／beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は大人世代のファッション理論や2026年春夏・夏の一般的なトレンド傾向を参考に編集部で構成しています
🌼黒を着ると重たく見える？40代・50代が知っておきたい“抜け感”の作り方