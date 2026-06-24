劇団四季のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』が24日、日本上演5周年を迎えたことを記念し、特別カーテンコールを実施。特別バージョンの名曲『生まれて初めて』などを披露しました。

ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、劇場版長編アニメーション『アナと雪の女王』をもとに創作された作品。運命に引き裂かれた姉妹・エルサとアナを主人公に、真実の愛を描きます。

舞台は2018年3月にブロードウェーにて初演、日本では、劇団四季により2021年6月に開幕。これまでの総公演回数は1582回、総入場者数は約213万人（劇団四季発表）を記録しています。

通常のカーテンコール終了後に行われた日本上映5周年記念の特別カーテンコール。ステージの中央には5周年を記念したモニュメントが設置され、楽曲『生まれて初めて』が特別バージョンで披露されました。

クリストフ役の分部惇平さんは、「これからも幅広い世代のお客様の心に、真実の愛の奇跡をお届けできるよう、一回一回の舞台を誠心誠意つとめてまいります。引き続き温かいご声援をいただきますようお願い申し上げます。本日はご来場ありがとうございました」と挨拶しました。

そして、最後には楽曲『フィナーレ／ありのままで』の特別バージョンをキャスト全員で歌唱。観客はスタンディングオベーションであふれんばかりの拍手を送りました。

現在、JR東日本四季劇場［春］で上演中の『アナと雪の女王』。東京公演は、2027年1月17日に千秋楽を迎えます。