◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会13日目となる日本時間24日、グループステージK組とL組の第2節の4試合が行われ、全グループが2試合目までを終えました。

F組の日本は、21日に第2戦チュニジアを戦い、4-0で快勝。オランダと並び勝ち点4でグループステージ突破へ大きく近づきました。

史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出します。

ここまで2連勝のA組メキシコ、D組アメリカ、E組ドイツ、I組フランス、I組ノルウェー、J組アルゼンチン、K組コロンビアの7チームが2位以上を確定。グループステージ突破を決めています。

いずれのチームも2連勝でドイツ、アメリカ、メキシコ、アルゼンチンの4チームは首位が確定。欧州が3チーム、南米が2チーム、開催国で北中米カリブ海の2チームとなっています。

韓国、オーストラリア、日本、イランなどが現在組2位につけており、アジア勢は何チームが食い込めるか。日本は26日のスウェーデン戦で勝利か引き分けで自力での突破を決めることができます。

▽各グループ第3節日程

25日

【A組】

チェコ−メキシコ

南アフリカ−韓国

【B組】

スイス−カナダ

ボスニア・ヘルツェゴビナ−カタール

【C組】

スコットランド−ブラジル

モロッコ−ハイチ

26日

【D組】

トルコ−アメリカ

パラグアイ−オーストラリア

【E組】

キュラソー−コートジボワール

エクアドル−ドイツ

【F組】

日本−スウェーデン

チュニジア−オランダ

27日

【G組】

エジプト−イラン

ニュージーランド−ベルギー

【H組】

カーボベルデ−サウジアラビア

ウルグアイ−スペイン

【I組】

ノルウェー−フランス

セネガル−イラク

28日【J組】アルジェリア−オーストリアヨルダン−アルゼンチン【K組】コロンビア−ポルトガルコンゴ民主共和国−ウズベキスタン【L組】パナマ−イングランドクロアチア−ガーナ