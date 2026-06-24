【サッカーW杯】第2節終了時点で7チームがGS突破決める ドイツ、フランス、ノルウェーら欧州はすでに3チーム 日本、韓国らアジア勢は第3節が大一番
◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)
FIFAワールドカップ2026は大会13日目となる日本時間24日、グループステージK組とL組の第2節の4試合が行われ、全グループが2試合目までを終えました。
F組の日本は、21日に第2戦チュニジアを戦い、4-0で快勝。オランダと並び勝ち点4でグループステージ突破へ大きく近づきました。
史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出します。
ここまで2連勝のA組メキシコ、D組アメリカ、E組ドイツ、I組フランス、I組ノルウェー、J組アルゼンチン、K組コロンビアの7チームが2位以上を確定。グループステージ突破を決めています。
いずれのチームも2連勝でドイツ、アメリカ、メキシコ、アルゼンチンの4チームは首位が確定。欧州が3チーム、南米が2チーム、開催国で北中米カリブ海の2チームとなっています。
韓国、オーストラリア、日本、イランなどが現在組2位につけており、アジア勢は何チームが食い込めるか。日本は26日のスウェーデン戦で勝利か引き分けで自力での突破を決めることができます。
▽各グループ第3節日程
25日
【A組】
チェコ−メキシコ
南アフリカ−韓国
【B組】
スイス−カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ−カタール
【C組】
スコットランド−ブラジル
モロッコ−ハイチ
26日
【D組】
トルコ−アメリカ
パラグアイ−オーストラリア
【E組】
キュラソー−コートジボワール
エクアドル−ドイツ
【F組】
日本−スウェーデン
チュニジア−オランダ
27日
【G組】
エジプト−イラン
ニュージーランド−ベルギー
【H組】
カーボベルデ−サウジアラビア
ウルグアイ−スペイン
【I組】
ノルウェー−フランス
セネガル−イラク
【J組】
アルジェリア−オーストリア
ヨルダン−アルゼンチン
【K組】
コロンビア−ポルトガル
コンゴ民主共和国−ウズベキスタン
【L組】
パナマ−イングランド
クロアチア−ガーナ