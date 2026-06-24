小林愛香が、Lantisレーベルへ移籍する事がduo MUSIC EXCHANGEで開催された＜ファンクラブ「and」限定イベント -新曲お披露会『and more』- ＞内で発表された。

報道陣も多く集まった本イベントでは小林愛香のこれまでの歩みを振り返りつつ、代表曲である「NO LIFE CODE」、ヨハネ役として主役を務めたTVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』（『ラブライブ！サンシャイン!!』公式スピンオフ作品）オープニング主題歌「幻日ミステリウム」、そして約２年ぶりとなる新曲「BLUE MAGIC」の3曲が披露された。

Lantisレーベルへの移籍と共にサプライズ披露された「BLUE MAGIC」は、これまで応援してきてくれたファンへの感謝と、これから歩み始める新しい世界へ一緒に行こう！という彼女の意志を感じられる力強い楽曲に仕上がっており、集まったファン達を大いに驚かせた。

新曲「BLUE MAGIC」は6月25日(木)より各種音楽配信サイトにて先行配信される。また、9月16日(水)には「BLUE MAGIC」を含む3曲入りCDシングルの発売も決定している。

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待っててくれてありがとう。

小林愛香は、新たなるステージへ。

そして、みんなと共に。新たな世界へ。

これからも、これまで以上に、

たくさんのわくわくを届けますっ！

あいきゃんチームの想い、

愛も全部全部抱きしめて…！

どこまででも羽ばたいちゃおう！

2026,6,24

小林愛香

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