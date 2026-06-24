サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が、２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に現地からＶＴＲ出演。日本代表が史上最多得点で快勝したチュニジア戦を振り返りつつ、日本時間２６日のスウェーデン戦を展望した。

スウェーデン戦について「チュニジア戦にちょっと近い試合内容になると思う」と予想した本田。「敵陣ではハイプレスをかけながら（ボールを）奪いたいし、自陣ではしっかりブロックを敷いて相手にスペースを与えない。今の代表がやっていることが正解だと思います」と続けていた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。