TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』OP主題歌はオーイシマサヨシ、ED主題歌は内田真礼
7月11日(土)よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始となるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の主題歌情報が解禁された。
『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の原作は『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好評連載中。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディだ。
オープニング主題歌はオーイシマサヨシ「ハイメンテナンスガール」、エンディング主題歌は内田真礼「ベリーグッド・エンカウント」に決定。PV第2弾では両楽曲の一部をいち早く聴くことができる。
■TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』
・放送情報
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレ、AT-Xにて 2026年7月11日（土）より放送開始！放送直後よりｄアニメストア、ABEMAで先行配信！
ABCテレビ・テレビ朝日系列 全国24局ネット （『ANiMAZiNG!!! 』枠） 7月11日より毎週土曜日26:00〜26:30
ＢＳ日テレ 7月13日より毎週月曜日23:00〜23:30
AT-X 7月12日より毎週日曜日22:00〜22:30
※リピート放送 毎週水曜日 29時30分〜30:00／毎週日曜日 7:00〜7:30
※放送時間は変更になる可能性がございます。
放送直後よりｄアニメストア、ABEMAで先行配信
・スタッフ
原作：氷川へきる（講談社「モーニング・ツー」連載）
監督：山本秀世
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクターデザイン：奥田陽介
美術監督：綾田如香
色彩設計：大西峰代
撮影監督：中野公滉
撮影：旭プロダクション
編集：長谷川舞（editz）
音響監督：納谷僚介
音響効果：小林亜依里、野崎博樹
音響制作：スタジオマウス
音楽：橋本由香利、R・O・N
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：ライデンフィルム
・主題歌情報
オープニング主題歌
オーイシマサヨシ 「ハイメンテナンスガール」
2026年7月12日配信リリース
作詞・作曲・編曲：大石昌良
エンディング主題歌
内田真礼 「ベリーグッド・エンカウント」
2026年7月12日配信リリース
作詞：前田甘露
作曲・編曲：増田武史
・キャスト
鳴神流星：福山 潤
花織ミーティア：関根明良
皐月まこ：星希成奏
永守茉莉花：上田 瞳
倉石摩那：徳井青空
多岐川眠兎：稗田寧々
小鳥遊綾姫：高橋李依
朝比奈絵理子：五十嵐裕美
鳴神 萌：伊藤彩沙
六道さくら：日笠陽子
紬奈愛琉：内田真礼
・イントロダクション
鳴神流星、職業ニート。
ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた！
そこにかつて流星を倒した勇者であり、
現在は女子高生の花織ミーティアが押しかけてきて…。
ミーティアとの再会を経て、ニートから御剣女子高等学校の高校教師として社会復帰を果たす流星。だが、そこはミーティアが通う学校だった！
平和な世界に転生し、 再び巡り合った 二人の恋が はじまった！？
・原作情報
「花織さんは転生しても喧嘩がしたい」氷川へきる（講談社モーニングKC）
コミックス最新9巻発売中！
・information
モーニングtwo公式HP：https://morningtwo.com/
TVアニメ公式HP：https://hanaorisan-anime.com/
TVアニメ公式X：@hanaori_anime
推奨ハッシュタグ：#アニメ花織さん
©氷川へきる・講談社／『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』製作委員会