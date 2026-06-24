7月11日(土)よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始となるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の主題歌情報が解禁された。

『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の原作は『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好評連載中。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディだ。

オープニング主題歌はオーイシマサヨシ「ハイメンテナンスガール」、エンディング主題歌は内田真礼「ベリーグッド・エンカウント」に決定。PV第2弾では両楽曲の一部をいち早く聴くことができる。



