北海道3大肉グルメが揃う屋上で炭火BBQ！ 「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」
記事ポイント八坂神社を一望する屋上で北海道3大肉グルメを炭火BBQ飲み放題付きコース4,500円〜、オープニング期間最大1,000円OFF北海道ブランド食材全16品プランまで選べる飲み放題付きコース
「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」
所在地：アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT 屋上（京都府京都市東山区祇園町南側555）開催期間：2026年6月19日（金）〜2026年9月26日（土）営業時間：月〜金・祝前日 17:00〜22:30 ／ 土・日・祝日 16:00〜22:30定休日：なし座席数：200席料金：飲み放題付き 4,500円（税込）〜
イコンが2026年6月19日（金）、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上に『京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉』をグランドオープンします。
アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTは、八坂神社や清水寺が集まる京都・東山エリアに立地するハイグレードホテルです。
その屋上を舞台に、北海道の知る人ぞ知る「B級・伝統肉グルメ」を炭火BBQスタイルで味わえる夏限定のビアガーデンが誕生します。
今回のビアガーデンが特にこだわったのは、「北海道3大肉グルメ」の同時提供です。
焼肉の街・北見の伝統「非加熱の生ダレ」で仕込む生ダレ焼肉、塩ホルモン発祥の地・旭川のガツンと効いた塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギ（ザンタレ）の3品は、北海道でも一度に揃えることが難しいとされる組み合わせです。
選べる5つの炭火BBQコース
4,500円プラン：北見生ダレハラミ・旭川塩ホルモン・釧路ザンタレ・ブランドポーク「夢の大地」・じゃがバター風ベルギーポテトなど全10品5,000円プラン：ジンギスカン・ブランドポーク「夢の大地」・北見生ダレ焼肉・旭川塩ホルモン・いも餅チーズ・カラマリフリットなど全12品6,000円プラン（1）：ブランド牛「サロマ和牛」・ブランド豚「夢の大地」・旭川塩ホルモン・釧路ザンタレ・チーズいも餅など全13品（1番人気）6,000円プラン（2）：牛タンバター焼きしゃぶ・北見生ダレハラミ・旭川塩ホルモン・釧路ザンタレ・バター焼きおにぎりなど全13品7,500円プラン：サロマ和牛・葱塩牛タン・北見生ダレ焼肉・殻付き帆立・屋台のイカ焼き・えび串など全16品
最もリーズナブルな4,500円プランでも3大肉グルメをすべて味わえます。
6,000円プラン（2）のメインは目の前で北海道産バターを絡めて仕上げる『牛タンバター焼きしゃぶ』で、7,500円の最上位プランでは陸の恵みと海鮮BBQを一度に堪能できます。
飲み放題ドリンクラインナップ
飲み放題の生ビールは「SORACHI1984」「エビス樽生」「サッポロ黒ラベル」「北海道生搾り」の4種類です。
小瓶ビールは伝統の「サッポロラガー赤星」をはじめナショナルブランドビール含め10種類以上が揃い、すべてキンキンに冷やして提供されます。
オープニングキャンペーンと学割
オープニングキャンペーン期間：2026年6月19日（金）〜7月9日（木）割引額：1人につき最大1,000円OFF学割：開催期間中（6/19〜9/26）、全プラン対象500円OFF（最安値4,000円〜）
グランドオープンから7月9日までのオープニング期間限定で、1人あたり最大1,000円引きで利用できます。
学割は開催期間全体を通じて全プランに適用され、4,500円プランが4,000円から参加できます。
八坂神社を一望しながら、北海道ならではの炭火の煙と夜風の中でビールを傾けるひとときは、京都の夏の特別な体験になります。
祇園の絶景ロケーションと北海道グルメが重なる屋上200席は、グループでも大人数でも利用できます。
最安値は4,000円（税込）です。
「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」は何時から入れますか？
A. 月〜金曜日と祝前日は17:00〜22:30、土・日・祝日は16:00〜22:30の営業です。
定休日はなく、2026年9月26日（土）まで毎日開催されます。
Q. 北海道3大肉グルメとは何ですか？
A. 北見の非加熱生ダレで仕込む生ダレ焼肉、塩ホルモン発祥の地・旭川の塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギ（ザンタレ）の3品です。
いずれも最安値の4,500円プランから一度に味わえます。
Q. 学割は全プランに使えますか？
A. 開催期間（2026年6月19日〜9月26日）を通じて全プランに適用され、通常価格から500円引きで参加できます。
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