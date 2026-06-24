ヒップ・バスト・背中の石けん革新が受賞へ！ ペリカン石鹸「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞

記事ポイント 特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」と「ハイブリッド製法」が経済産業省から評価部位別ケア石けん市場のパイオニアとして受賞埼玉県産未活用農産物活用の「P’s roots」シリーズで地域振興に貢献 特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」と「ハイブリッド製法」が経済産業省から評価部位別ケア石けん市場のパイオニアとして受賞埼玉県産未活用農産物活用の「P’s roots」シリーズで地域振興に貢献

ペリカン石鹸は、経済産業省・中小企業庁の2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞しました。

独自の製法と部位別ケア市場の開拓、世界20カ国以上への輸出実績が評価されての受賞です。

ペリカン石鹸「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞

受賞制度：経済産業省・中小企業庁主催「はばたく中小企業・小規模事業者300社」2025年度受賞部門：成長戦略・生産性向上部門

ペリカン石鹸は1947年創業の石けんメーカーで、企画・デザイン・製造を自社で一貫して行う体制のもと、年間130種類以上の新製品を供給しています。

「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに掲げ、石けんを単なる洗浄剤ではなく肌悩みをケアする美容アイテムとして進化させてきた実績が、今回の受賞評価の核心です。

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデル企業を表彰する制度です。

部位別ケアのパイオニアとなった技術力

長年の研究から生まれた「石けんのスクラブ化技術（特許出願中）」と独自の「ハイブリッド製法」を軸に、ヒップケアソープ「恋するおしり」をはじめ、バストや背中など見過ごされてきた部位に特化したケア石けんを次々と生み出してきました。

石けんを洗浄剤から悩みをケアする美容アイテムへと進化させたこのアプローチが、部位別ケアという新たなニッチ市場を切り拓き、多くのヒット商品を生み出す原動力となっています。

年間130種類以上という新製品の供給体制も、企画・デザイン・製造を自社で完結させる一貫体制があって初めて実現できるもの。

ヒップ・バスト・背中といった従来の石けん製品では後回しにされてきた部位に向き合い続けた点が、成長戦略・生産性向上部門での受賞評価につながっています。

埼玉県の未活用素材が生んだ地域振興ブランド「P’s roots」

地元・埼玉県の農産物など未活用素材を原料として再利用した地域振興ブランド「P’s roots」（ピーズルーツ）シリーズを展開中です。

廃棄されていた地域の農産物素材に新たな価値を与え、石けんとして製品化するサステナブルな取り組み。

地域経済の活性化にも寄与しています。

受賞評価においても地域素材を活用した地方創生への取り組みが明示されており、製品開発と地域貢献を両立させる姿勢が評価されました。

世界20カ国以上への輸出と石けんの可能性

現在、世界20カ国以上へ石けんを輸出し、日本のものづくりの精神を海外へ広めています。

部位別ケアというコンセプトは国境を越えて支持を集め、石けんの可能性を世界規模で示す実績を築いてきました。

「恋するおしり」や「For Back（フォーバック）」など、人には相談しにくい肌悩みに向き合うパーツケア石けんは、国内にとどまらず海外市場でも受け入れられています。

1947年創業から受け継がれる石けんへのこだわりと、特許出願中のスクラブ化技術による部位別ケアの進化が、日本国内はもちろん世界20カ国以上の肌悩みに寄り添っています。

ペリカン石鹸「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」とはどのような制度ですか？

A. 経済産業省・中小企業庁が主催する表彰制度です。

経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業を表彰します。

Q. ペリカン石鹸の受賞部門と評価されたポイントは何ですか？

A. 成長戦略・生産性向上部門での受賞です。

「ハイブリッド製法」や特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」を活かした部位別ケア市場の開拓、世界20カ国以上への輸出、地域素材を活用した地方創生への取り組みが評価されました。

Q. 「P’s roots」シリーズとはどのようなブランドですか？

A. 埼玉県の農産物など未活用素材を原料として再利用した地域振興ブランドです。

サステナブルな視点を持ちながら地域経済の活性化にも寄与する取り組みとして展開されています。

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