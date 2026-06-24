「占い」と「スマホ」と「育児」、まったく違うのに共通するひらがな2文字がある？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、伝統的な占い、モバイル端末などをコントロールする行為、そして不安を打ち明ける場という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□う
かた□□うさ
こそだ□□うだん
ヒント：手のひらに刻まれた線のパターンで運勢を占う手法。スマートフォンなどの端末をもう一方のサポートを受けずに動かすこと。そして、我が子の育児についての悩みを打ち明けてアドバイスをもらうことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てそ」を入れると、次のようになります。
てそう（手相）
かたてそうさ（片手操作）
こそだてそうだん（子育て相談）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人生の吉凶を見極める古くからの占いから、片側の指先だけでスマートに動かす現代的なアクション、さらには育児の負担や迷いを解消するためのコミュニケーションまでを網羅しました。音のつながりをヒントに、日本語の幅広さを楽しみながら正解へたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、伝統的な占い、モバイル端末などをコントロールする行為、そして不安を打ち明ける場という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
かた□□うさ
こそだ□□うだん
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正解：てそ正解は「てそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てそ」を入れると、次のようになります。
てそう（手相）
かたてそうさ（片手操作）
こそだてそうだん（子育て相談）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人生の吉凶を見極める古くからの占いから、片側の指先だけでスマートに動かす現代的なアクション、さらには育児の負担や迷いを解消するためのコミュニケーションまでを網羅しました。音のつながりをヒントに、日本語の幅広さを楽しみながら正解へたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)