今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ゼクシィ 2026年8月号』（リクルート）の「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ゼクシィ 2026年8月号』の「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」が見逃せない！


リクルートから6月23日に発売される『ゼクシィ 2026年8月号』（税込300円）。付録として、「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」が付いてきます。

ミッフィーデザインの保冷ポーチ＆トートバッグが2点セットで登場！


今号の特別付録は、人気キャラクター・ミッフィーのデザインを施した保冷ポーチとトートバッグの豪華2点セットです。保冷ポーチはお弁当やドリンクを持ち歩くのに便利で、日常使いにもぴったり。トートバッグはたっぷり荷物が入るサイズ感で、ウェディング準備の外出時などにも大活躍しそうです。

ミッフィーの婚姻届など、結婚準備に役立つ付録も充実！

綴じ込み付録として「ミッフィー 婚姻届」も収録されており、おしゃれなデザインの婚姻届が手に入ります。さらに「結婚の手続き・届け出かんたんシート」や「相場一覧＆結婚準備ダンドリシート」など実用的な付録も充実。結婚のお金に関する特集や「いい結婚式」のヒミツなど、役立つコンテンツが盛りだくさんです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)