【付録】「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」が付いてくる！ 『ゼクシィ 2026年8月号』が6月23日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ゼクシィ 2026年8月号』（リクルート）の「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
リクルートから6月23日に発売される『ゼクシィ 2026年8月号』（税込300円）。付録として、「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」が付いてきます。
今号の特別付録は、人気キャラクター・ミッフィーのデザインを施した保冷ポーチとトートバッグの豪華2点セットです。保冷ポーチはお弁当やドリンクを持ち歩くのに便利で、日常使いにもぴったり。トートバッグはたっぷり荷物が入るサイズ感で、ウェディング準備の外出時などにも大活躍しそうです。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ゼクシィ 2026年8月号』の「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」が見逃せない！
リクルートから6月23日に発売される『ゼクシィ 2026年8月号』（税込300円）。付録として、「ミッフィー 保冷ポーチ&トートバッグ2点セット」が付いてきます。
ミッフィーデザインの保冷ポーチ＆トートバッグが2点セットで登場！
今号の特別付録は、人気キャラクター・ミッフィーのデザインを施した保冷ポーチとトートバッグの豪華2点セットです。保冷ポーチはお弁当やドリンクを持ち歩くのに便利で、日常使いにもぴったり。トートバッグはたっぷり荷物が入るサイズ感で、ウェディング準備の外出時などにも大活躍しそうです。
ミッフィーの婚姻届など、結婚準備に役立つ付録も充実！綴じ込み付録として「ミッフィー 婚姻届」も収録されており、おしゃれなデザインの婚姻届が手に入ります。さらに「結婚の手続き・届け出かんたんシート」や「相場一覧＆結婚準備ダンドリシート」など実用的な付録も充実。結婚のお金に関する特集や「いい結婚式」のヒミツなど、役立つコンテンツが盛りだくさんです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)