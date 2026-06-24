「救急搬送され」人気VTuber、メニエール病疑いで活動休止。「これって治らないんだよな」「怖すぎる」
VTuberの常闇トワさんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。活動を休止することを発表し、心配の声が上がっています。
【投稿全文】人気VTuber・常闇トワ、活動休止を発表
ファンからは「無事でよかったです」「無理せずゆっくり休んで」「治療に専念してください」「早く良くなりますように…！」などの声が。また、メニエール病に対して「メニエール病かぁ…これって治らないんだよな…」「怖すぎる」「めちゃくちゃ大変そう…」といった声も寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿全文】人気VTuber・常闇トワ、活動休止を発表
「無理せずゆっくり休んで」常闇さんは「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました」と報告。また「その後、セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結果、現時点ではメニエール病の疑いがあるとの診断を受けています」と、現段階での診断結果も明かしています。そして「医師からは今月いっぱい休養するよう指示を受けており、会社とも相談した結果、今月は活動をお休みさせていただくことになりました。来月以降については、今後の体調や診察結果を見ながら判断していきます」と、しばらく活動を休止することを発表しました。
「VTuber最協決定戦」への出場を辞退20、21日に行われたVTuber・渋谷ハルさんが主催する国内最大級のVTuber大会イベント「VTuber最協決定戦 Ver. STREET FIGHTER 6 第二幕」。常闇さんも出場を予定しており、1日目には出場できましたが、21日には、常闇さんのアカウントから、マネージャーが「常闇トワですが、今朝より体調不良が続いており、協議の結果、本日の『VTuber最協決定戦 DAY2』への出場を辞退させていただくこととなりました」と発表していました。1日も早く回復し、元気な姿を見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)