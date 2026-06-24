モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを行い、満員を動員した１万人の大歓声を受け、メドレーを含む全３１曲を熱唱。セレモニーでは推しの日本ハム・新庄剛志監督（５４）からの手紙に号泣した。

卒業セレモニーの一人舞台で手渡された手紙の封を開けると、愛してやまない新庄監督からのものと分かり涙があふれ出た。「誰よりも熱く球場で応援してくださる姿を見ていました。そして気づけば夢や勇気を与える存在になっていました。僕はよく人生は楽しんだもの勝ちと言っています。卒業は終わりじゃありません。失敗してもいい。空振りしてもいい。思い切りバットを振ってください。その先には必ず真莉愛ちゃんらしいホームランが待っています」との文面を読みあげ、感情がこみ上げた。

幼少期に、札幌ドームで手紙を渡し、推しになって以来、背中を追い続けてきた。メディアの前では新庄と呼び捨てにするが、本人の前では「つーたん」と呼ぶ。手紙には「ファイターズ大監督新庄つーたん」と、対面するときの呼び名で記されていたことに牧野は「つーたんって言ってくれてうれしんじょう」と喜んだ。イベント中、２代目モーニング娘。リーダーのＯＧ飯田圭織から花束を贈呈され、祝福を受けた。２０１４年３月から、グループに加入から、４２８６日目のモー娘。人生を終え「今日までこんなどうしようもねえ自分を愛してくれてありがとう」と言い会場を後にした。