¶¶²¼Å°»á¡¡£±£µÇ¯Á°¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤Î°äÂÎ°ä´þ»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¼êË¡¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡Ö¹ñºÝÉ¸½à¤«¤é¤·¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌîÈÚ¤Ê¹ñ¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£´Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤ÎÎäÅà¸Ë¤«¤éÀÚÃÇ°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡º£·î£²£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö°Û½¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Éô²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÎäÅà¸Ë¤«¤é¤Ø¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿À®¿ÍÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡££²£²Æü¤Ë·Ù»¡¤Ï¤½¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¡¦À¾¸ýË¤µ¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï£²£³Æü¡¢À¾¸ý¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¡¦Ë¾·î°¡µªÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£°¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£Ë¾·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤´¤í¡¢À¾¸ý¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿ºÝ¤ËËäÁò¤»¤º¡¢°äÂÎ¤òÂÞµÍ¤á¤Ë¤·¤ÆÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¸À¤¤Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë¾·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢À¾¸ý¤µ¤ó¤Î»àË´¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ¥º§¤·°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿Éô²°¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¡¢Éô²°¤Î½ÐÆþ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¤´¤í¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ÇÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÎäÅàÃæ¤Î°äÂÎ¤¬ÉåÇÔ¡£»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢»¦³²¤«¤é£±£µÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»à°ø¤ä¶§´ï¤ÎÆÃÄê¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÁÜºº¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½ÒÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö°äÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Æ»¦¿Í¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÑÍºá¤Î´í¸±À¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÇÍ£°ìÆüËÜ¤À¤±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤½¤Î¾ì¤ËÊÛ¸î¿Í¤¬Î©¤Á²ñ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè¿Ê¹ñ¤Î¹ñºÝÉ¸½à¤«¤é¤·¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌîÈÚ¤Ê¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤«¤é¤·¤¿¤éÊÛ¸î¿Í¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤é¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤Î¾Úµò¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ç¶¡½Ò¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÑÍºá¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â²æ¡¹¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£