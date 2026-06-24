上方落語界の若手ＮＯ１を決める「第１２回上方落語若手噺家（はなしか）グランプリ」の決勝が２４日、大阪・天満天神繁昌亭で８人で争われ、桂三実が優勝した。

桂文枝に２０１２年に入門。新作「危ない」で栄冠をつかみ「全世代にうけることを重視して選んだ。去年よりはうけた感覚がありました」と笑顔を見せた。昨年を含む２度の準優勝を経ての念願の優勝。「来年出なくていいというのが率直な感想。ヒリヒリする大会なので、うれしさよりホッとした安心感です」と安堵（あんど）の笑みを浮かべ、優勝賞金４０万円を受け取った。今後については「Ｒ―１グランプリに落語のスタイルで出たい。短くてもインパクトが残せるような落語で挑戦したい」と野望を語った。

準優勝の桂九ノ一は、１６年に桂九雀に入門。この日は古典「天神山」をアレンジし、見事に１０万円を獲得した。ネタは一昨日に決めたことを明かし「本当に好きな話。この話がいい感じにできるのが僕の噺家人生の目標」と言い切った。もしもこのネタで負けても気持ちよく帰れるという意気込みで臨んでおり「楽しかったです」と満足そうな笑みを浮かべた。