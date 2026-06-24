タレントの安田美沙子が２３日深夜放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。自身がしていたかもしれない“デートＤＶ”について語った。

この日のテーマは、恋人から受ける身体的暴力だけでなく、どなる、不機嫌になるなどの精神的暴力、支払いを強要する経済的暴力などを含む「デートＤＶ」。共演者が男性からうけた経験をを明かす中、安田は自身がしていた“束縛”にいて赤裸々に告白した。

デートＤＶは男性から女性に対してだけではなく、女性から男性、同性愛同士でもあり得るということで、ＭＣの上田晋也から「私も実はずっと束縛きつかったかなっていう経験はない？」と問われると、「私、結構きつかったかもしれないです、昔」と安田。「付き合った人のことを、絶対浮気してると思い込んじゃったりとか。不安になって、夜とかに電話してもつながらなかったら、１０回ぐらい連続でかけ続けるんですよ。出るまでかける。で、出なかったら、朝方であろうが家まで行ったりとか」と明かした。

上田に「もう完全に“デートＤＶ”ですね」と指摘されると、「そうですね。やってました」と安田。「プツンとなったらお皿とかを床に（投げつける）って。相手にはやらない。相手にはやらないけど、床にやったりとかしてしまった時も過去ありました」と正直に告白。「自分で気づかなかったんですよ、この番組に出るまで。私、“デートＤＶ”だったかもって」と話した。

上田に「自信がなくなっちゃうの？ 浮気されてしまうとか、他に女性を作るんじゃないかとか？」と尋ねられると、「多分そうだと思います。自分のことを愛してくれているのかわからなくて、すごく不安になって、確かめたくなっちゃうみたいな傾向はあったかもしれないですね」と振り返った。