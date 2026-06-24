◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―６ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）

中日は、２点差まで迫るも、序盤の失点が響いて敗戦。連勝は２で止まった。

先発したドラフト２位・桜井頼之介投手は、５回１死満塁のピンチを背負って降板。４回１／３を９８球、７安打５失点で４敗目を喫した。

５回までに５点を奪われる苦しい展開も、打線が意地を見せた。先発・東を前に５回まで散発２安打と苦戦。だが、０―５の６回だった。先頭の岡林が中前打で出塁すると、１死一塁から村松の左中間への適時二塁打で１点を返した。二塁手・牧からホームへの送球がそれる間に、打者走者の村松は三塁へ（記録は牧の失策）。続く４番・細川は遊ゴロに倒れたが、その間に村松が生還し、２点目を追加した。

３点ビハインドの７回には、サノーが６号ソロをマーク。この回から登板した２番手・中川虎の１５０キロを右翼テラス席に運んだ。自身初の２試合連続アーチに「練習通り、逆方向に強い打球が打てて良かったよ」と声を弾ませた。

この一発から、石川昂が左前打で続き、２死一、三塁としたところで、ベンチは２番・鵜飼に代打の阿部を送った。２１日の巨人戦（東京ドーム）では、逆転２点打を放ったベテランだったが、遊ゴロに倒れて追加点のチャンスを逃した。９回にはサノーが２打席連発となる７号ソロを放ったが、一歩及ばず。２カード連続勝ち越しがかかる一戦で、終盤に打線がつながりを見せたが、力尽きた。

試合後、井上監督は「（桜井は）コンタクトされるのが多かった。序盤に点数を取られてしまったことで、ペースを向こうに持っていかれてしまった」と分析。それでも、サノーの来日初となる２試合連発＆２打席連続アーチなど、明るい材料もあった。「彼の仕事。単なる安打っていうタイプではないので、サノーの前にどういった形でランナーを置くかがポイントになる。すばらしいバッティングでした」と称賛した。