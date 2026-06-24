◆パ・リーグ ソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほペイペイドーム）

オリックスがソフトバンクに大敗し、１３日以来の４位に後退した。誤算だったのは、先発・田嶋だ。初回、正木に先頭打者アーチを被弾。味方打線が２点を勝ち越した直後の２回は、２死満塁から周東に一塁適時内野安打、近藤に押し出し四球、栗原に押し出し死球、牧原大に中前２点打を許し、１回２／３を６失点で３敗目を喫した。４回には片山、６回には入山がそれぞれ１点を失った。

岸田監督は、９年目左腕について「投げている球自体は前回よりもよかったと思うけど、点取られたところ（２回）は２アウトから自滅気味になった。ちょっと苦しい投球になりましたね」とコメント。次回登板については「これから考えます。ペルドモもけがをして、なかなか先発もいませんから」と話すにとどめた。

打線は１点を追う２回、２死二、三塁から宗が右越えに一時勝ち越しとなる６号３ラン。４点を追う５回は、１死満塁から杉沢の中犠飛で１点を返すと、９回には太田に適時打が生まれた。首位・西武とは５・５ゲーム差。それでも、指揮官は「打者陣はみんな打ってくれている」と好材料に目を向け、カード勝ち越しを見据えた。