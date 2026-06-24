2018年平昌五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が24日、日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の試合中継で話題となっている元日本代表・本田圭佑（40）の解説について語った。

22年に引退し、今年のミラノ・コルティナ五輪ではテレビ中継の解説を担当した高木さん。“本田語録”で話題となっている本田の解説が気になるようで「本田さんの解説が良過ぎて…今見習って勉強してるんです」と告白した。

するとスタジオで共演した元日本代表DF中沢佑二氏が「見習わなくていいです。見習わない方がいいです」とすかさずツッコミ。

「解説って予測とか的確に言い切るって難しいんです。でも見ている人たちは予測してもらった方が“次これ見ればいいんだ”って見やすくなりますよね」と解説として心掛けていることを明かし、「私が凄い大事にしていたのが、いちファンでいることを解説として大事にしていたんです。本田さん、ただのサッカーファンじゃないですか」と独特の表現で本田の解説を絶賛していた。