通行する車両の重量制限を見落とし、設計ミスが起きた逗子市立久木小学校前の市道＝２４日、同市久木

道路下に流れる水路の存在を失念した設計ミスが原因で神奈川県逗子市立久木小学校（同市久木）の大規模改修計画が断念に追い込まれた問題を巡り、市が設計業者に金銭的補償を求めていたことが２４日、関係者の話で分かった。計画断念で設計費約８７００万円が無駄となった形で、桐ケ谷覚市長は神奈川新聞社の取材に「業者側も瑕疵（かし）を認めており、けじめはしっかりつけるべきだ」と説明し、業者との訴訟も検討するとした。

市は老朽化した校舎の全面改修と体育館の建て替えを計画し、２０２４年度に体育館を着工する予定だった。学校前の市道の地下には水路が流れており、２０トン以上の車両の通行ができなかったが、設計業者は約６０トンの工事車両が乗り入れる想定で設計した。

市側は重量制限を業者側に伝えていたが、業者側が見落とし、工事入札の直前にミスが発覚した。

ミス発覚直後の２４年１０月、業者は市側に報告書を提出し「道路の通行規制について確認が不足し、ご迷惑をおかけすることになり申し訳ない」と謝罪した。市も業者のミスに気付かないまま設計図の納品を受けており、当初は業者側の責任を強く求めなかった。