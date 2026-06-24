なぎInstagramより

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【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のあき、きほ、なぎ、まりんにインタビューを実施し、カラオケで歌うとモテる曲について聞いた。

【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿https://mdpr.jp/influencer/detail/4762392

◆あき


＜カラオケでモテる曲：宇多田ヒカル『First Love』＞

歌詞が素敵な恋愛系の曲がおすすめ。特にMISIAさんや、宇多田ヒカルさんの『First Love』が良いと思います！

◆きほ


＜カラオケでモテる曲：aiko『KissHug』＞

aikoさんの『KissHug』は最後の「I love...」が可愛いので私もよく歌います！

◆なぎ


＜カラオケでモテる曲：いきものがかり『コイスルオトメ』＞

いきものがかりさんの『コイスルオトメ』です。この曲を歌うとモテるというのを聞いて歌うようになりました（笑）。一途な女の子目線の純粋な歌詞なので、好きな人の前で歌えばキュンキュンだと思います！

◆まりん


＜カラオケでモテる曲：あいみょん『マリーゴールド』＞

この前あいみょんさんの『マリーゴールド』を歌っている子がいて、とても可愛かったので、歌ったら絶対モテると思います。私がいつも歌うのはB’zさんです。

（modelpress編集部）

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