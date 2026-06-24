【キャバ嬢が選ぶカラオケでモテる曲】aiko・あいみょん・いきものがかり・宇多田ヒカル…鉄板ラブソング「好きな人の前で歌えばキュンキュン」「一途な女の子目線」
【モデルプレス＝2026/06/24】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のあき、きほ、なぎ、まりんにインタビューを実施し、カラオケで歌うとモテる曲について聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿https://mdpr.jp/influencer/detail/4762392
＜カラオケでモテる曲：宇多田ヒカル『First Love』＞
歌詞が素敵な恋愛系の曲がおすすめ。特にMISIAさんや、宇多田ヒカルさんの『First Love』が良いと思います！
＜カラオケでモテる曲：aiko『KissHug』＞
aikoさんの『KissHug』は最後の「I love...」が可愛いので私もよく歌います！
＜カラオケでモテる曲：いきものがかり『コイスルオトメ』＞
いきものがかりさんの『コイスルオトメ』です。この曲を歌うとモテるというのを聞いて歌うようになりました（笑）。一途な女の子目線の純粋な歌詞なので、好きな人の前で歌えばキュンキュンだと思います！
＜カラオケでモテる曲：あいみょん『マリーゴールド』＞
この前あいみょんさんの『マリーゴールド』を歌っている子がいて、とても可愛かったので、歌ったら絶対モテると思います。私がいつも歌うのはB’zさんです。
（modelpress編集部）
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◆あき
＜カラオケでモテる曲：宇多田ヒカル『First Love』＞
歌詞が素敵な恋愛系の曲がおすすめ。特にMISIAさんや、宇多田ヒカルさんの『First Love』が良いと思います！
◆きほ
＜カラオケでモテる曲：aiko『KissHug』＞
aikoさんの『KissHug』は最後の「I love...」が可愛いので私もよく歌います！
◆なぎ
＜カラオケでモテる曲：いきものがかり『コイスルオトメ』＞
いきものがかりさんの『コイスルオトメ』です。この曲を歌うとモテるというのを聞いて歌うようになりました（笑）。一途な女の子目線の純粋な歌詞なので、好きな人の前で歌えばキュンキュンだと思います！
◆まりん
＜カラオケでモテる曲：あいみょん『マリーゴールド』＞
この前あいみょんさんの『マリーゴールド』を歌っている子がいて、とても可愛かったので、歌ったら絶対モテると思います。私がいつも歌うのはB’zさんです。
（modelpress編集部）
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